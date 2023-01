“Sapete che ha fatto Agnelli?”: gesto durissimo, la notizia fa il giro del web

Oltre al suo addio ufficiale all’intero mondo della Juvents, Andrea Agnelli è stato protagonista di un gesto durissimo.

Dopo otto vittorie consecutive in campionato, dove non ha subito neanche un gol, la Juventus di Massimiliano Allegri è letteralmente crollata sotto i colpi del Napoli guidato da Luciano Spalletti. I bianconeri, infatti, hanno perso la sfida dello Stadio Diego Armando Maradona con il nettissimo risultato di 5-1.

Con la sconfitta di venerdì scorso, di fatto, la ‘Vecchia Signora’ ha visto ancora una volta scappare via il Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, sono tornati ad avere la bellezza di dieci punti di vantaggio in classifica sulla Juventus. Tuttavia, oltre alle questioni di campo, la sfida dello Stadio Maradona è entrata di diritto nella storia della società bianconera anche per un altro motivo.

La gara contro il Napoli, infatti, è stata l’ultima della gestione Andrea Agnelli. Il dirigente aveva sì dato le sue dimissioni lo scorso novembre, ma solo con le dichiarazioni nel corso del CdA di oggi ha di fatto ufficializzato il suo addio al mondo bianconero: “Ho compiuto un passo indietro per poter affrontare il futuro come una pagina bianca, forte e libera. E’ stata una mia scelta quella di dimettermi”.

Gesto durissimo di Andrea Agnelli: l’ex presidente della Juventus ha fatto causa al giornalista Paolo Ziliani: i dettagli

Tuttavia, per Andrea Agnelli la giornata di oggi è stata contraddistinta anche da un altro annuncio. Il giornalista Paolo Ziliani ha infatti scritto così sul proprio profilo ufficiale di ‘Twitter’: “Antonio Conte per gli articoli sul calcioscommesse; Ravanelli per il doping; Iuliano per cocaina; Pappa, sodale di Luciano Moggi per Calciopoli. Mi hanno fatto causa, chiedendomi risarcimenti abenormi con l’intento di silenziarmi. Loro ed altri. Hanno perso. Adesso Andrea Agnelli. E vabbé”.

La notizia di questa causa tra Paolo Ziliani ed Andrea Agnelli ha fatto subito il giro del web. In tanti, infatti, hanno commentato l’accaduto sui social, tantoché il tweet del giornalista è diventato subito virale.