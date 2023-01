😱 Colpo di scena Kvaratskhelia: Napoli, l’ultim’ora cambia tutto

Calciomercato Napoli, la notizia su Kvaratskhelia fa impazzire i tifosi che restano a bocca aperta: rivelazione improvvisa sul georgiano.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis si gode le giocate di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano prelevato in estate dalla Dinamo Batumi è diventato l’uomo copertina del nuovo Napoli grazie a giocate super messe in scena nella prima parte di stagione. I numeri parlano chiaro: Kvara è decisivo e Spalletti si sfrega le mani. Solamente una lombalgia acuta gli ha impedito di mettere a segno altri bonus al Fantacalcio e gol ed assist in campionato. Lo stop forzato l’ha costretto ad andare in pausa leggermente prima dei compagni. Dopo la sosta per i Mondiali in Qatar non l’ha scalfito.

In seguito alla sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi, Kvara è tornato per la felicità del suo allenatore e dei supporters del Napoli. Il suo talento è indiscusso, tanto che ad accorgersene sono stati anche i top club sparsi in giro per l’Europa. In più di un’occasione, infatti, i rumors attorno al cartellino del georgiano sono rimbalzati con insistenza.

Calciomercato Napoli, parla l’agente di Kvaratskhelia

Il Manchester City di Pep Guardiola è alla finestra. Il club inglese segue con attenzione il georgiano, non è un mister. A tal proposito, Mamuka Jugeli, agente di Kvara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del media russo ‘Campionat’. Di seguito uno stralcio del suo intervento.

“L’interesse del Manchester City? Al momento non c’è nulla né con noi, né con la SSC Napoli. In azzurro c’è la possibilità di vincere lo scudetto e poi la squadra sta ancora lottando per la Champions League. Come si può pensare di andare in un’altra squadra in un momento simile a questo?. Contro la Cremonese era assente, Spalletti gli ha concesso un po’ di riposo. Non c’è alcun problema di salute, contro la Salernitana ci sarà. Sarò accanto a lui alla prossima partita. Per ogni gara interna del Napoli ci sono 300 georgiani che prendono un colo. Anche quelli che prima non sapevano nulla di calcio, ora seguono questo sport. Mudrik per 100 milioni al Chelsea, quanto costa Kvara? Questa è l’ultima cosa a cui pensiamo”.

Una rivelazione che fa impazzire di gioia sia Luciano Spalletti che i supporters azzurri. Per un bel po’ ancora, dunque, Kvara resterà in maglia azzurra. Allontanate le voci di calciomercato che vedono coinvolte anche altre big in Europa: Kvaratskhelia è patrimonio degli azzurri ed è destinato ad esserlo ancora a lungo.