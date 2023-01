😮 Sirigu, la rivelazione lascia i tifosi senza parole: fuori la verità

Niente debutto con la maglia azzurra per Salvatore Sirigu, out anche contro la Cremonese in Coppa Italia. Svelato il motivo: tifosi senza parole.

La SSC Napoli di Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis è stata costretta a dire addio al primo obiettivo stagionale. Niente Coppa Italia dopo l’eliminazione decisamente inaspettata e prematura contro la Cremonese di Davide Ballardini, alla prima in panchina dopo l’esonero di Massimiliano Alvini. I grigiorossi, vittoriosi dopo la lotteria dei calci di rigore, hanno conquistato il primo successo stagionale proprio ai danni dei partenopei.

Una sconfitta amara che ha lasciato i tifosi perplessi. Ma per molti meglio fermarsi in Coppa Italia per concentrarsi su traguardi più ambiziosi come il campionato di Serie A e la Champions League. I partenopei hanno come imperativo, ora, difendere il primato in classifica generale e provare ad andare avanti il più possibile in Europa. Toccherà affidarsi ai titolarissimi, anche perché diversi calciatori di seconda fascia, almeno ieri sera, non hanno dato le certezze sperate da mister Luciano Spalletti.

Napoli, la rivelazione sul mancato debutto di Sirigu

Ieri è toccato a chi ha avuto meno spazio ed anche al nuovo acquisto Bartosz Bereszynski, giunto in azzurro da pochi giorni dopo la chiusura dell’affare con la Sampdoria che ha visto coinvolto anche il cartellino di Alessandro Zanoli. Non è toccato, invece, a Salvatore Sirigu. L’estremo difensore trentaseienne di Nuoro sembrava destinato a partire dal primo minuto, ma alla fine così non è stato. Il suo debutto in gare ufficiali manca ancora: è sceso in campo solamente in occasione di una amichevole allo stadio Maradona contro la Juve Stabia.

Il motivo? A svelarlo è il ‘Corriere del Mezzogiorno’. Sirigu ha chiesto la cessione alla società poiché desidera giocare di più. Giunto alla fine della sua carriera, il portiere azzurro potrebbe finire alla Fiorentina, visto che l’ipotesi di uno scambio con Pierluigi Gollini, il cui cartellino è di proprietà dell’Atalanta, resta più viva che mai. Sale l’attesa tra i tifosi partenopei che potrebbero presto salutare Sirigu ed accogliere un nuovo arrivato. Qualora l’operazione andasse in porto, si tratterebbe del secondo affare del calciomercato invernale.