Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio: la decisione è ufficiale

Al Napoli sembrerebbe essersi finalmente risolta un’altra telenovela di mercato che dura da tempo. Le parole dell’agente confermano tutto.

Messa alle spalle la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli deve guardare avanti e concentrarsi sul resto della stagione. In particolare, ovviamente, sulla corsa allo scudetto. Tuttavia, la sconfitta ai rigori contro la Cremonese ha sollevato molte riserve sul valore delle seconde linee dei partenopei, dato che Spalletti aveva schierato 10 nuovi elementi su 11 titolari. La questione richiederà probabilmente nuovi interventi sul mercato, e su questo fronte il ds Giuntoli è chiamato a dare risposte.

Una delle novità era già in campo ieri, per la prima volta dall’inizio. Stiamo parlando del terzino destro polacco Bartosz Bereszynski, arrivato dalla Sampdoria come vice Di Lorenzo. Altri nomi sono al vaglio della società campana, come ad esempio il nuovo portiere (vista la possibile partenza di Sirigu) e un centrocampista. Qui, il nodo principale riguarda il vice Lobotka, e da settimane ormai si dice che l’operazione sarà legata alla partenza di Diego Demme.

Il centrocampista ex RB Lipsia era arrivato a Napoli con grandi aspettative per oltre 10 milioni di euro nel gennaio 2020, ma gli infortuni hanno compromesso la sua esperienza in Campania. In questa stagione, Spalletti ha dimostrato di non avere grande fiducia in lui, e infatti l’italo-tedesco ha giocato appena 19 minuti in 3 presenze. In più, il suo elevato ingaggio (2,5 milioni l’anno, il quarto più alto della rosa) rappresenta un peso di cui il club vorrebbe disfarsi. A patto di trovare un valido sostituto.

Napoli, deciso il futuro di Demme: le parole dell’agente

Quest’ultimo punto, però, ancora non si è realizzato. Il Napoli era stato dietro a Lukic del Torino e Ilic del Verona, e poi si è spostato decisamente su Ounahi dell’Angers. Il marocchino resta il favorito, ma l’operazione per lui non è semplice, e pare difficile possa concretizzarsi per gennaio. Ecco così che Demme potrebbe clamorosamente restare al Napoli. E in queste ore è arrivata addirittura la conferma del suo agente Marco Busiello.

“C’è stato un colloquio con Spalletti, che gli ha confermato tanta fiducia. – ha detto Busiello a ‘Radio Kiss Kiss – Diego al momento resta al Napoli”. Niente più cessione, dunque, per il centrocampista, che spera di avere più spazio nella seconda parte della stagione. Nel frattempo, è anche nata sua figlia, motivo perché ieri sera con la Cremonese Demme non è stato schierato.