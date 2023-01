“Un certo malumore…”: Giuntoli chiude lo scambio ma spunta il retroscena

Cristiano Giuntoli è pronto a chiudere l’operazione in casa Napoli. Spunta il retroscena ed il malumore per uno dei giocatori azzurri.

Il mercato del Napoli non è stato scoppiettante. La sessione invernale per gli azzurri sta passando in sordina, con poche operazioni degne di nota. L’arrivo di Bartosz Bereszynski ha sancito un’operazione funzionale all’interno della rosa di Spalletti, per dare a Giovanni Di Lorenzo un’alternativa valida. Al contempo Alessandro Zanoli è andato a Genova per giocare il resto della stagione con la maglia della Sampdoria. Non è finita qui.

Cristiano Giuntoli sta lavorando anche per capire come e se piazzare un paio di cessioni importanti. Per Diego Demme, ad esempio, c’è tutto da definire. Il centrocampista tedesco vuole giocare le squadre che lo stanno seguendo di certo non mancano: un paio in Bundesliga (Eintracht Francoforte su tutte) ma anche l’Adana di Vincenzo Montella. Difficile trovare l’accordo, invece, con una squadra italiana.

C’è poi il caso Salvatore Sirigu. Il portiere classe ’87 non ha praticamente mai giocato, anche in virtù di un exploit importante di Alex Meret, che si è tenuto ben stretto il ruolo da titolare in tutte le partite della prima fase della stagione. Anche ieri, evidentemente in vista di una prossima cessione, Sirigu è rimasto in panchina.

Napoli, addio Sirigu: spunta il retroscena

Ad oggi l’addio dell’ex portiere del Paris Saint Germain sembra più che mai scontato. Il Napoli ha aperto le porte allo scambio con l’Atalanta, lasciando andare Sirigu verso Bergamo ed accogliendo all’ombra del Vesuvio Pierluigi Gollini. Operazione che va verso la sua ufficialità nei prossimi giorni, per la soddisfazione dello stesso Sirigu.

Come riportato dal giornalista di ‘Sportitalia’ ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, Sirigu anche ieri si aspettava di giocare per raccogliere almeno qualche minuti con la maglia del Napoli. Cosi non è stato, anche perchè la fiducia in Meret ad oggi è assoluta, e cosi si è andato ad incrementare un certo malumore da parte dello stesso estremo difensore. Un corpo estraneo che ormai si prepara a lasciare la base azzurra per proseguire il suo campionato altrove.