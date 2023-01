😮 Calciomercato Napoli, cessione da urlo: la cifra è impensabile

Napoli, il calciomercato può portare una cessione da urlo. La cifra andrebbe a rimpinguare le casse del club: pronti oltre 100 milioni di euro.

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo l’eliminazione a sorpresa contro la Cremonese in Coppa Italia, è pronta a ripartire. All’orizzonte c’è il derby campano contro la Salernitana che ha ritrovato questa mattina mister Davide Nicola. Ritorneranno i titolari, senza dubbio, con Victor Osimhen al centro dell’attacco. Anche ieri, nonostante il risultato negativo, il nigeriano è stato pericoloso, sfiorando il gol vittoria sul finale dei tempi supplementari.

Numeri alla mano, Osimhen è tra gli attaccanti più pericolosi in Serie A, capace di sorprendere quasi sempre le difese avversarie, ancora alla ricerca delle giuste contromisure per provare a fermarlo. Le sue giocate hanno da tempo attirato le mire dei top club sparsi in giro per l’Europa, ma sottrarlo dalle mani di Aurelio De Laurentiis sarà affare piuttosto complesso. Nonostante la difficoltà dell’affare, il giocatore sembra destinato a restare in azzurro. Ma ad una sola condizione: il rinnovo contrattuale con un ovvio lauto ingaggio.

Calciomercato Napoli, le ultime sul futuro di Osimhen

Osimhen resta a Napoli, ma servirà fargli firmare il rinnovo per evitare che il giocatore possa lasciare l’azzurro a parametro zero. Nonostante alla scadenza del contratto con il Napoli manchi ancora un po’, il club azzurro cerca di cautelarsi ed anticipare la concorrenza, pronta a soffiare il cartellino del centravanti.

A riferire le ultime notizie sul futuro del giocatore azzurro è stato il giornalista della ‘RAI’, Ciro Venerato. Intervenuto durante il Tg Sport, il collega ha svelato alcune notizie su Victor Osimhen. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Le voci su Victor Osimhen nel mirino del Manchester United sono decisamente infondate. Il Napoli ed il procuratore del giocatore valuteranno cosa fare solamente a fine stagione. O rinnoverà a cifre molto importanti, oppure verrà ceduto per circa 140 milioni di euro”.