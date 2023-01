Napoli, Guardiola vuole portarlo via: i tifosi tremano in vista dell’estate

Pep Guardiola guarda in casa Napoli. L’allenatore spagnolo ha messo nel mirino uno dei talenti alla corte di Spalletti, ed i tifosi ora tremano.

Chi se lo aspettava? In pochi, probabilmente. Già pronunciare il nome di Kvicha Kvaratskhelia è risultato difficile per i tantissimi tifosi del Napoli che hanno accolto il georgiano la scorsa estate. Molti, bisogna dirla, con una dose importante di scetticismo. Si, perchè l’addio di Lorenzo Insigne ha lasciato l’amaro in bocca alla piazza partenopea, soprattutto per quello che ha rappresentato l’ex capitano negli ultimi anni.

E cosi Kvara arrivata all’ombra del Vesuvio proprio per prendere il posto di un giocatore osannato in lungo ed in largo. Da qui l’occhio colmo di pregiudizio nei confronti di un giocatore giovane che proprio con la maglia azzurra si è affacciato per la prima volta al calcio che conta dopo le ultime stagioni Russia.

A distanza di poco mesi, tutti gli scettici si sono ricreduti. Tutti, nessuno escluso. Kvaratskhelia è stata la vera sorpresa del campionato italiano in questa prima parte della stagione, con numeri importanti che hanno trascinato il Napoli al primo posto in classifica. Non solo l’Italia, ma tutta l’Europa oggi guarda al numero 77 azzurro con ammirazione e curiosità.

Napoli, ora tremano i tifosi: Kvara finisce nel mirino di Guardiola

Kvicha si è dimostrato un talento purissimo, veloce nell’adattarsi alla difficile realtà italiana ed anche pronto a trovare la sintonia con i compagni di squadra. Insomma, un’avventura cominciata sotto una buona stella quella del georgiano con la maglia del Napoli. Come detto, oggi tanti guardando a lui ed il suo rendimento all’ombra del Vesuvio.

Come riportato oggi dal ‘Daily Mail’, anche il Manchester City avrebbe messo gli occhi su Kvaratskhelia. Il talento classe 2001 è finito nel mirino di Pep Guardiola dopo questi primi mesi da urlo con la maglia azzurra. In estate potrebbe esserci l’assalto concreto anche se – come confermano anche in Inghilterra – serviranno più di 100 milioni per strappare il giocatore alla corte di Luciano Spalletti. Lo stesso Kvara – come riportato ancora dal ‘Daily Mail’ – ha sottolineato proprio in questi mesi anche l’entusiasmo per il passaggio al Napoli. Convincerlo ad andare via, dunque, sarà impresa assai ardua.