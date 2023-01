Napoli, dopo l’eliminazione c’è la bocciatura: critica pensante in diretta

Napoli-Cremonese ha portato con sé anche tante polemiche legate alle decisioni arbitrali: in diretta ha detto la sua l’ex arbitro.

Napoli-Cremonese in Coppa Italia ha stupito per il risultato che ha portato con sé. L’ultima in classifica di Serie A ha, infatti, messo i bastoni tra le ruote alla prima in vetta e ha fatto sì che gli azzurri fossero eliminati dalla competizione. Ma tante polemiche sono arrivate anche per gran parte delle decisioni arbitrali prese. L’opinione dell’ex direttore di gara ai microfoni di ‘TV Play’.

Ad arbitrare il match di Coppa Italia, andato in scena al Diego Armando Maradona nella serata di ieri, è stata Maria Sole Ferrieri Caputi. Le sue decisioni sono state però spesso contestate, tanto dai giocatori in campo quanto dai tifosi sugli spalti e da casa.

A tal proposito, proprio di quanto accaduto, ha voluto dire la sua in diretta l’ex arbitro e commentatore di ‘Dazn’, Luca Marelli. Queste le sue parole ai microfoni di ‘TV Play’ canale ‘Twitch’ di ‘Calciomercato.it’.

Napoli-Cremonese, Marelli sull’arbitraggio di Ferrieri Caputi: le sue parole in diretta a ‘TV Play’

Così, quindi, ha parlato Luca Marelli in diretta a ‘TV Play’: “Oggettivamente quella di ieri sera per l’arbitro è stata una prestazione negativa. È stata una brutta partita. Ma vediamo le prossime. Per quanto riguarda le assistenti, non sono state particolarmente sollecitate quindi non si può esprimere un giudizio positivo o negativo perché non hanno avuto grandissime opportunità per essere impegnate”.

“Tornando a Ferrieri Caputi – ha continuato su quanto visto in casa del Napoli – primo tempo tutto sommato discreto, poi nella ripresa ha perso la partita. Va valutata la prestazione nel complesso. Ed è stata molto imprecisa. A partire dal punto di vista disciplinare, come la valutazione su Sernicola, che doveva essere ammonito molto prima per un fallo su Juan Jesus e per un’altra entrata pericolosa a forbice. A livello tecnico è stata una serata negativa“.