Salernitana, colpo di scena clamoroso: “Sembrava essere Semplici…”

Ha del clamoroso quello che sta succedendo alla Salernitana in questi giorni, dopo la sconfitta per 8-2 sul campo dell’Atalanta

La Salernitana sta vivendo un periodo difficile, viene da diverse partite senza vincere e nell’ultima ha anche preso otto gol al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Una sconfitta che proprio non è andata giù a Danilo Iervolino, proprietario del club, che ha provveduto all’allontanamento di Davide Nicola. Una scelta sorprendente, visto che i granata si trovano a+9 sul Verona terzultimo. E soprattutto perché il tecnico ha dimostrato di poter salvare la squadra grazie all’impresa dell’anno scorso che non sarà mai dimenticata.

Sabato alle 18:00 ci sarà il derby campano con il Napoli e dopo l’allontanamento di Nicola, Iervolino non ha ancora scelto il nuovo allenatore. Potrebbe verificarsi anche uno scenario clamoroso, con lo stesso allenatore richiamato perché la Salernitana non è riuscita a trovare alternative adeguate. I nomi che si erano fatti sono di Leonardo Semplici, ma anche di Roberto D’Aversa.

Salernitana, col Napoli torna Nicola

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport scrive della possibilità del ritorno di Nicola alla Salernitana, uno scenario incredibile: “Notte di riflessione per Iervolino, il nuovo allenatore sembrava essere Semplici. Poi un incontro a Roma con il resto della dirigenza, le quotazioni di D’Aversa e Iachini che sono calate perché volevano un anno e mezzo di contratto. Il club granata propone sei mesi con opzione legata ai punti. Non si escludono sorprese”. Una situazione molto confusa, che ancora non ha trovato la scelta definitiva del presidente della Salernitana.

Il ritorno di Nicola vorrebbe dire che a Iervolino le alternative non piacciono. E se sono gradite, vogliono un accordo almeno fino al 30 giugno 2024. Troppo per ciò che ha in mente il presidente del club granata, che probabilmente vuole concludere la stagione rialzandosi in classifica e poi avviando un nuovo progetto tecnico a partire dalla prossima estate. Si era parlato anche dell’arrivo di Benitez, che avrebbe rifiutato, o addirittura di Franck Ribery affiancato da un altro allenatore. Nelle prossime ore si saprà di più, ma la possibilità che torni Nicola sembra molto alta.