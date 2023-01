Napoli, tensione con gli steward al Maradona: provvedimento durissimo

Tensione allo stadio Diego Armando Maradona durante Napoli-Cremonese: un tifoso minorenne rischia un provvedimento durissimo

La partita tra Napoli e Cremonese si è conclusa ai calci di rigore con la vittoria per la squadra di Davide Ballardini. Decisivo l’errore di Stanislav Lobotka, che ha mandato in estasi il pubblico grigiorosso. Tante cose non sono andate, a partire dalla disattenzione di alcuni elementi della rosa, che probabilmente hanno un po’ sottovalutato l’impegno. Non che la Cremonese non meriti attenzione, certo, ma negli ultimi minuti di partita i partenopei hanno staccato la spina e subito il gol del 2-2 che ha inevitabilmente cambiato gli scenari.

Oltre alle vicende di campo, ce n’è un’altra molto particolare che si è verificata sugli spalti, nel settore dei distinti inferiore. Un tifoso minorenne, precisamente di 16 anni, rischia il daspo per essersi impossessato di un pallone finito, appunto, sugli spalti. Un provvedimento esagerato, nonostante più volte gli steward abbiano provato a farlo ragionare.

Napoli, Daspo per un tifoso di 16 anni

Nel corso della partita, un pallone è finito nel settore dei distinti inferiore ed è finito nelle mani di un tifoso del Napoli di 16 anni. Gli steward lo hanno raggiunto e hanno provato a riprendere il pallone, come di solito capita quando succedono fatti del genere. Tuttavia, il tifoso si è rifiutato più volte di restituirlo, anche aiutato dal pubblico presente, come si nota dai video che circolano sul web. Ma questo ha portato a un provvedimento durissimo: è stata, infatti, avviata la procedura del Daspo per lo stesso tifoso.

Sono arrivati altri provvedimenti dalla Questura. Nella fase di filtraggio per accedere al Maradona, 7 persone sono state multate per detenzione di sostanza stupefacente e violazione del regolamento d’uso. C’è anche una denuncia per un tifoso di 29 anni, fermato all’uscita della Curva A, che ha aggredito uno steward dopo essere entrato dal tornello insieme a un’altra persona. Anche per lui è stata avviata la procedura del Daspo.