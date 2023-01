“Ama la cucina napoletana”: Napoli, il post Osimhen fa impazzire i tifosi

Calciomercato Napoli, quale sarà il futuro di Osimhen? Giuntoli ha già individuato un sostituto che fa impazzire la tifoseria azzurra.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa. Il club partenopeo, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli in prima linea, potrebbe presto accogliere nuovi calciatori. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Bartosz Bereszynsky dalla Sampdoria che ha esordito da titolare ieri in Coppa Italia contro la Cremonese, i tifosi fremono.

In attesa dell’arrivo di Pierluigi Gollini, con le valigie pronte ed un biglietto che può portarlo la prossima settimana sotto l’ombra del Vesuvio, c’è una nuova operazione che scatena il calciomercato del club partenopeo. Al centro degli ultimi rumors di mercato c’è sempre Victor Osimhen, il cui destino non è ancora stato deciso. L’attaccante nigeriano è da tempo nel mirino del Manchester United di Erik ten Hag, pronto a dare l’assalto al giocatore azzurro. Serviranno circa 140 milioni di euro per strappare il cartellino di Osimhen dalle mani del presidente ADL.

Mercato Napoli, individuato l’eventuale sostituto di Osimhen

Poiché dalla Premier League bisogna aspettarsi di tutto, il ds Giuntoli è già pronto a cautelarsi. In vista delle probabili offerte di giugno, gli azzurri sono alle ricerca di un eventuale sostituto del nigeriano. I profili sondati dal club partenopeo sono numerosi. La dirigenza degli azzurri ha una lunga lista dei desideri sulla quale ci sono numerosi profili piuttosto interessanti.

Uno di questo è Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia. Secondo quanto riferito dal giornalista ‘RAI’ Ciro Venerato durante il ‘Tg Sport’, il giocatore è piuttosto interessato a Napoli. Non a caso, infatti, ama la cucina napoletana e frequenta già il ristorante ‘Saverio’, in passato aperto a Ciro Immobile, Vincenzo Montella e Morgan De Sanctis.

In attesa di valutare il futuro di Osimhen ed anche quello di Giovanni Simeone che dovrebbe essere riscattato a fine stagione, c’è in lista anche il canadese Jonathan Davide. L’attaccante del Lille ha già messo a segno ben dodici gol in diciannove presenze in Francia. Valutazioni in corso anche per il cartellino di William Boving, centravanti danese in forza allo Sturm Graz.