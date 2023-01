“Noi li teniamo”: Napoli, che mazzata! L’annuncio gela Giuntoli

Il Napoli si prepara per i prossimi impegni da affrontare, ma nel frattempo in ottica calciomercato arriva un annuncio che gela Giuntoli.

Il Napoli si prepara ad affrontare i prossimi impegni ravvicinati che sono stati già programmati da tempo. Mentre Cristiano Giuntoli cerca di portare a termine le operazioni pensate in ottica calciomercato. A questo proposito una notizia non lascia contenti.

Il Napoli, oltre che sul campo con un primo posto in classifica di Serie A da mantenere ben saldo, ragiona anche sugli eventuali affari da portare a termine sul mercato.

Lo scambio Sirigu-Gollini è attualmente in chiusura per Giuntoli, mancano infatti solamente gli ultimi dettagli da sistemare. Mentre su un altro profilo, quello di Tommaso Baldanzi, ha parlato il presidente Corsi in prima persona. Queste le sue dichiarazioni.

Calciomercato Napoli, parla il presidente dell’Empoli: l’annuncio di Corsi spegne le speranze di Giuntoli

Ai microfoni di ‘TMW’, quindi, dell’Empoli e dei giocatori che si stanno mettendo in mostra sul mercato ha parlato il presidente Fabrizio Corsi. “L’Empoli va avanti da quando ero bambino con i giovani. Ci sono delle annate in cui abbiamo prodotto di meno, mentre adesso siamo in una fase che ne abbiamo di più. Fatto che è anche una conseguenza dello scudetto Primavera di due anni fa”, ha dichiarato.

Ma non è finita qui. Dal momento che il resto delle sue dichiarazioni non farà felice il Napoli che ha messo nel proprio mirino proprio un giovane dell’Empoli: “Fanno apprezzamenti su Baldanzi (che piace al club azzurro, ndr.) e Fazzini”.

“Hanno fatto lo stage a Coverciano e ora ne parla tutta Italia. Noi li teniamo, non c’è motivo di darli via ora perché ci vuole un anno e mezzo prima che siano pronti per le squadre che fanno la Champions League, anche se da noi sono già decisivi”, ha riferito in conclusione smontando i piani del Napoli per le prossime sessioni di mercato.