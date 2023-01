😍 “Affare fatto”: Napoli, salti di gioia per i tifosi

Il Napoli adesso può sorridere, affare fatto in ambito di calciomercato: presto saranno svolte le visite mediche e poi arriveranno le firme.

Il Napoli si sta concentrando sul derby da giocare nel pomeriggio di sabato contro la Salernitana. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, l’impellenza è diventata quella di riuscire a vincere in campionato. Soprattutto per non lasciare spazio alle altre big che dietro in classifica scalpitano. Nel frattempo, poi, Cristiano Giuntoli lavora alle questioni relative al mercato. Le ultime novità fanno sorridere gli azzurri.

Mentre Luciano Spalletti lavora sul campo con il gruppo e si prepara a (ri)scendere sul rettangolo verde di gioco in campionato, Cristiano Giuntoli lavora sul mercato con il benestare della società. E di Aurelio De Laurentiis.

L’affare più imminente è quello che sta riguardando il futuro di Salvatore Sirigu. Il secondo estremo difensore del Napoli è infatti in partenza, ma al suo posto è stato già individuato il sostituto. Manca poco per le visite mediche, poi arriveranno le firme. Gli ultimi aggiornamenti quindi sull’operazione Sirigu-Gollini.

Calciomercato Napoli, le ultime sull’affare Sirigu-Gollini: presto le visite mediche, poi le firme

A dare le ultime novità in merito all’affare che riguarda Salvatore Sirigu, da un lato, e Pierluigi Gollini, dall’altro, è stato Ciro Venerato a ‘Tg Sport’ sui canali della ‘Rai’. I colloqui tra Napoli, Fiorentina e Atalanta (club di appartenenza del portiere classe 1995) sono andati a buon fine e l’affare è ormai decollato. Manca, infatti, pochissimo per il trasferimento di Sirigu in viola con questa sessione di calciomercato.

Nel frattempo, invece, Gollini arriverà all’inizio della prossima settimana a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il club azzurro, sciogliendo l’accordo di prestito con la Viola. Poi arriverà la firma. Tra Napoli e Atalanta c’è un accordo ben preciso: l’operazione si svolgerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni di euro.