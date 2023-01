Calciomercato Napoli, accordo ad un passo: Spalletti può esultare

Il Napoli di Spalletti affronterà una sfida importante contro la Salernitana. Intanto la società pensa anche al calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vissuto finora una grandissima stagione. Il club azzurro ha collezionato soddisfazioni sia in Serie A che in Champions League ed è in corsa per entrambi gli obiettivi. In settimana la formazione di Spalletti ha però vissuto la prima grande serata no, venendo eliminata a sorpresa contro la Cremonese.

Gli azzurri hanno ceduto al Maradona in una situazione quasi irreale, crollando contro la squadra fanalino di coda in Serie A. Il match di Coppa Italia non ha visto tra i protagonisti il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, non convocato a causa dell’influenza. Il giocatore è stata la più grande rivelazione finora del campionato e su di lui si sono accesi gli interessi di diversi club europei.

Kvaratskhelia ha trascinato gli azzurri sia in campionato che in Europa e i suoi numeri sono straordinari. Il calciatore è una delle più grandi intuizioni di Giuntoli degli ultimi anni e la società si sfrega le mani per il talento georgiano. Il giocatore ha finora collezionato 9 reti in 20 presenze stagionali, 7 gol in campionato e 2 invece in Champions League.

Napoli, buone notizie su Kvaratskhelia

Nelle ultime settimane si era discusso di un forte interesse del Manchester City di Pep Guardiola per il giovanissimo talento azzurro. L’agente del calciatore ieri ha smentito tutto ed ufficialmente ha risposto in questo modo: “Non abbiamo avuto nessuna richiesta del Manchester City”. Parola e musica per il club partenopeo che corona ora anche una nuova bella notizia.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica il giocatore è sempre più vicino al rinnovo e la società è pronta ad accordarsi con Kvaratskhelia. Per il giocatore è pronto l’adeguamento con il rinnovo fino al 2028, una scelta che fa sognare i tifosi partenopei. il Napoli vuole blindare il suo gioiello e gli azzurri possono esultare per il proprio beniamino.