“Un sogno con ADL”: Napoli, l’annuncio spiazza i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti sta lavorando in vista del molto atteso match di campionato contro la Salernitana di Davide Nicola.

Dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese il Napoli torna a pensare al campionato. La capolista del club partenopeo ha attualmente un grande vantaggio sulle avversarie ed è attesa nel weekend da un interessante derby contro la Salernitana. Gli azzurri vogliono riscattarsi, anche se Spalletti attende con impazienza di conoscere meglio le condizioni di Lobotka e Kvaratskhelia.

Il derby campano è una sfida molto sentita ed i padroni di casa vogliono riscattare la deludente prova contro l’Atalanta. La società ha prima esonerato e poi richiamato Davide Nicola, la situazione è abbastanza particolare e il club campano deve assolutamente reagire. Il 2 a 8 contro il club di Gasperini ha fatto rumore e ora i tifosi vogliono il riscatto.

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ed ha parlato molto bene del club azzurro. Ecco le sue parole nello specifico: “La partita contro l’Atalanta è stata dura, un’imbarcata tremenda. Ora ci sono gli azzurri e devo dire che la sfida contro la Cremonese non fa testo. Il Napoli è la squadra che fa il più bel gioco in Europa ed ha un grande finalizzatore con Osimhen. Affrontiamo la capolista, non dobbiamo giocare con troppa pressione addosso”.

Salernitana, Iervolino e le parole riguardo il Napoli di De Laurentiis

Ancora una volta ci saranno determinate limitazioni ai tifosi dei due club e Iervolino apre ad una possibile miglioria dei rapporti. Il patron del club salernitano ha dichiarato: “Io e il presidente De Laurentiis siamo amici e ci rispettiamo molto. Noi abbiamo un sogno, vogliamo creare un ponte tra le due società e le due città”.

Poi riguardo le decisioni della questura Iervolino afferma: “Rispettiamo le loro decisioni, ma sono convinto che saremmo riusciti a gestire tutto con tranquillità e senza disordini”. Poi un augurio in vista del futuro: “Spero che presto ci sia un avvicinamento, in modo da festeggiare tutti insieme. Anche con il Lecce e magari presto con il ritorno del Benevento. Vogliamo dimostrare che al Sud si possono fare cose belle”.