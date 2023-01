Napoli, ufficiale la notizia che fa sorridere Spalletti

Il Napoli, reduce dal ko in Coppa Italia, lavora in vista della trasferta a Salerno. Ufficiale la notizia che fa sorridere Spalletti.

Prova a voltare pagina, il Napoli. Gli azzurri, infatti, sono reduci dalla clamorosa eliminazione agli ottavi di finale subita per mano della Cremonese impostasi ai calci di rigore. Decisivo, in tal senso, l’errore dal dischetto di Stanislav Lobotka. Un ko inatteso dall’ambiente azzurro, arrivato contro l’ultima in classifica in campionato, che ha fatto svanire il primo obiettivo stagionale. Da qui la voglia del club di ripartire subito.

Sabato il calendario proporrà la trasferta sul campo della Salernitana. Un crocevia di fondamentale importanza per entrambe le squadre. I padroni di casa, ad esempio, nei giorni scorsi hanno riabbracciato Davide Nicola tuttavia il tecnico amaranto sarà chiamato ad invertire subito il trend negativo registrato dalla propria squadra. Luciano Spalletti, invece, dovrà tornare alla vittoria così da spegnere sul nascere le prime preoccupazioni sorte tra la tifoseria.

Il mister originario di Certaldo, nell’occasione, proporrà una formazione titolare diametralmente diversa rispetto a quella vista martedì. Giacomo Raspadori, Bartosz Bereszyński, Alessandro Zerbin e Giovanni Simeone torneranno in panchina per fare posto agli abituali titolari come Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni di Lorenzo e Victor Osimhen. La squadra continuerà ad allenarsi. Oggi, intanto, è emersa una notizia destinata a far sorridere Spalletti.

Napoli, contro la Salernitana arbitra Chiffi

A dirigere il match in questione sarà l’arbitro Daniele Chiffi. Una designazione accolta in maniera definitiva dai partenopei: con in campo il fischietto di Padova, infatti, il Napoli non ha mai perso. In 9 precedenti andati in scena tra l’11 maggio 2014 ed il 23 maggio 2021, gli azzurri hanno totalizzato ben 7 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta.

Gli assistenti saranno Mokhtar e Palermo mentre il ruolo di quarto uomo verrà ricoperto da Volpi. Per Spalletti, adesso, è il momento di curare i dettagli e tirare a lucido la propria formazione. Lo scivolone in Coppa Italia è in archivio. Adesso l’obiettivo è prolungare la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A e frustrare le ambizioni di gloria di Milan, Juventus ed Inter. Il vantaggio nei loro confronti è rassicurante, ma a Spalletti non basta. Il traguardo, infatti, è ancora lontano.