Napoli, la notizia su Kvaratskhelia sorprende: scelto già il sostituto

Il Napoli si prepara al derby contro la Salernitana, ma nel frattempo arrivano anche notizie su Kvaratskhelia: scelto il possibile sostituto.

Il Napoli, sabato pomeriggio alle ore 18:00, approderà allo Stadio Arechi e affronterà il derby tutto campano contro la Salernitana. Da archiviare c’è la sconfitta arrivata in Coppa Italia contro la Cremonese. Ma proprio in vista di questo match sono giunte novità su Kvaratskhelia.

Il georgiano, infatti, è già stato assente proprio in Coppa Italia contro la Cremonese per la contrazione di una sindrome influenzale. Nonostante le scelte di Luciano Spalletti per quella gara, in cui ha di fatto cambiato un’intera formazione, Kvara non è potuto neanche entrare a gara in corso perché appunto assente in panchina.

La speranza del mister era proprio quella di recuperarlo al 100% delle sue condizioni fisiche per il campionato. Ma di fatto il giocatore anche oggi non si è allenato. Queste sono perciò le ultime news su di lui e la decisione di chi potrebbe essere il suo sostituto.

Salernitana-Napoli, in forte dubbio la presenza di Kvaratskhelia: ecco chi può sostituirlo

Le ultime notizie su Khvicha Kvaratskhelia, quindi, non fanno propriamente ben sperare. O meglio, come riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, il georgiano martedì e mercoledì non si è allenato perché ancora alle prese con gli strascichi dell’influenza. Neppure oggi, in via precauzionale, è stato convocato da Luciano Spalletti per gli allenamenti previsti.

Appare allora quanto meno in dubbio la sua presenza a Salerno nella giornata di sabato. Il tecnico azzurro perciò sta ragionando sui profili che possano andare a sostituirlo. Il primo nome della lista è quello di Eljif Elmas. In forma, poco ma sicuro, ma non è l’unico. Perché sfruttabile potrebbe essere anche la soluzione che porta il nome di Giacomo Raspadori. Per saperne di più comunque si dovrà attendere la giornata di domani in cui l’attaccante dovrebbe finalmente riuscire a rientrare in gruppo.