🚑 “Juve a forte rischio”: Serie A, brutte notizie per la big

La Serie A tornerà con il fine settimana che si avvicina ma per la big ci sono brutte notizie: il giocatore può saltare il match contro la Juve.

La Serie A, dopo gli impegni infrasettimanali di Coppa Italia e di Supercoppa Italiana, ritornerà con il fine settimana che si avvicina a grandi falcate. In programma per 29^ giornata ci sarà anche una partita di non poco conto per la Juventus. E le ultime novità riguardano proprio un giocatore che è a rischio per il match.

La Juventus, quindi, tornerĂ in campo, oltre a questa sera contro il Monza, anche domenica sera contro l’Atalanta in campionato. Il match che si giocherĂ all’Allianz Stadium ne mostrerĂ delle belle, con i bianconeri che hanno voglia di riscattarsi e i nerazzurri reduci da una bella vittoria in Coppa Italia.

Proprio nella gara di Coppa Italia contro lo Spezia, terminata sul risultato finale di 5-2 pochi minuti fa, è arrivata però anche una tegola su un giocatore a cui Gian Piero Gasperini sta dando molta fiducia negli ultimi tempi. Si tratta di Giorgio Scalvini uscito dal campo per infortunio. Le ultime sulle sue condizioni.

Atalanta, Scalvini si fa male in Coppa Italia: salterĂ la Juve alla 19^ in Serie A? Le ultime

Giorgio Scalvini, quindi, titolare anche questo pomeriggio in Coppa Italia, è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico al 56′. Al suo posto è subentrato Toloi, ma adesso comunque le sue condizioni preoccupano Gasperini e i tifosi, dal momento che la Dea scenderĂ in campo contro la Juventus giĂ domenica.

Secondo quanto riferito da ‘Fantacalcio.it’: “Giorgio Scalvini si è infortunato contro lo Spezia in Coppa Italia. Un problema al ginocchio e una pronta sostituzione, anche in via precauzionale vista la prossima sfida con la Juventus. Gli esami strumentali accerteranno l’entitĂ del problema”.

“I test strumentali – si legge ancora sul portale – a cui si sottoporrĂ Scalvini nelle prossime ore ci daranno il responso sull’infortunio del difensore, ad oggi è ovviamente da considerare quanto meno in serio dubbio per la gara con la Juventus“.