“Firma la prossima settimana”: Napoli, l’annuncio ufficiale sta per arrivare

Calciomercato Napoli, definita l’operazione. L’ufficialità dell’affare arriva la prossima settimana: la firma è attesa a breve.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è alla ricerca dei giusti profili per rinforzare la rosa già durante il calciomercato di gennaio. Il club partenopeo, dopo aver chiuso l’affare relativo a Bartosz Bereszynski con la Sampdoria, potrebbe presto accogliere un nuovo calciatore. Si tratta di Pierluigi Gollini, in forza alla Fiorentina, ma di proprietà dell’Atalanta. L’estremo difensore dei viola è alla ricerca di riscatto dopo le parentesi non torppo fortunate col Tottenham di Antonio Conte ed a Firenze.

L’intesa di massima con il Calcio Napoli c’è ed è più viva che mai. Nell’affare è coinvolto Salvatore Sirigu che in azzurro non ha ancora avuto l’occasione di debuttare in gare ufficiali. La sua unica apparizione è avvenuta durante un’amichevole allo stadio Diego Armando Maradona contro la Juve Stabia. Poi nessun’altra partita. Contro la Cremonese in Coppa Italia sembrava essere giunto il suo momento, ma così non è stato. E’ toccato ancora una volta ad Alex Meret difendere i pali della porta azzurra.

Calciomercato Napoli, l’ufficialità del trasferimento di Sirigu alla Fiorentina può arrivare la prossima settimana

Il motivo del mancato debutto di Sirigu è proprio dovuto alle ultime notizie di calciomercato. Il trentaseienne di Nuoro è al centro dei rumors e potrebbe ben presto dire addio alla casacca azzurra per trasferirsi a Firenze. L’affare sembra destinato alla definitiva chiusura e non è in discussione il buon esito della trattativa.

L’ufficialità sembrava destinata a giungere in queste ore, ma così non sarà. Come riferisce il portale ‘FirenzeViola.it’, il tutto potrebbe slittare all’inizio della prossima settimana a causa degli impegni di Napoli e Fiorentina contro Salernitana e Torino. Già da lunedì, dunque, ogni momento può essere buono per gli annunci ufficiali. Il portiere sardo si appresta a trasferirsi in Toscana. Al contrario Gollini può presto arrivare sotto l’ombra del Vesuvio: è solo questione di pochi giorni ed i tifosi potranno assistere allo scambio.