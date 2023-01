Calciomercato Napoli, il big può dire addio: che batosta per Spalletti

Il Napoli di Spalletti lavora in vista dei derby campano contro la Salernitana. Intanto emergono ancora dettagli di calciomercato.

L’ultima sessione estiva di calciomercato ha mostrato chiaramente le intenzioni del Napoli. La società punta ad avere una gestione societaria ben chiara, ha ceduto i profili più costosi puntando su giovani talenti di prospettiva. La dirigenza ha abbassato notevolmente il monte ingaggi e la società vuole continuare su questa strada.

Giocatori come Piotr Zielinski e Hirving Lozano hanno il contratto in scadenza nel 2024 e la società dovrà capire nei prossimi mesi il da farsi. Nessuno dei due sembra intenzionato a tagliare il proprio ingaggio e allo stesso tempo tutto ciò potrebbe portare ad una sorprendente cessione.

Uno dei giocatori più discussi in casa partenopea è proprio il centrocampista polacco. Nel corso della sua avventura a Napoli, Zielinski ha più volte alternato prestazioni di altissimo livello a sfide più opache e i tifosi più volte hanno sottolineato questa discontinuità. Anche per questo il futuro del calciatore resta incerto e, Piotr, nonostante sia tra i calciatori più esperti, potrebbe salutare a fine stagione.

Napoli, le ultim e su Zielinski

L’edizione odierna del Mattino ha analizzato la situazione del Napoli e del calciatore e secondo il quotidiano le due parti potrebbero separarsi a fine stagione. Il club è pronto a fare un’offerta al ribasso al giocatore, un’offerta da 3.3 milioni di euro, più bassa rispetto al passato. La società ha un Salary Cup di 75 milioni e il monte ingaggi è chiaro. Il futuro di Zielinski resta in bilico.

Nelle ultime sessioni di calciomercato il giocatore è finito nel mirino di diversi club di Premier League, l’ultimo la scorsa estate con il West Ham. Alla fine non è stato raggiunto alcun accordo e Piotr è rimasto in azzurro. Una buona notizia per entrambe le parti che sognano di alzare un trofeo a fine stagione. Zielinski resterà sicuramente in azzurro fino a fine anno, poi le due parti discuteranno sul futuro. Magari con uno scudetto in più nel cassetto.