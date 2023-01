Calciomercto Napoli, firma a breve: giocherà con Ounahi

Il Napoli guarda interessato al mercato con l’Angers che a breve piazzerà un bel colpo per la sua squadra: giocherà con Ounahi

Diversi sono i calciatori del Napoli che sono andati via durante il mercato dell’estate scorsa. Giocatori che hanno scritto la storia del club, con una miriade di presenze. Da Koulibaly a Mertens, passando per Fabian Ruiz, Ospina e Insigne. Senza dimenticare Faouzi Ghoulam, terzino sinistro che ha espresso il suo maggior potenziale con Maurizio Sarri. I tanti infortuni ne hanno limitato il rendimento e anche il numero di partite dopo esser guarito. E infatti il club partenopeo ha deciso di puntare su Mathias Olivera.

Era da tempo che Ghoulam si allenava in Francia. In passato ci ha provato con il Saint-Etienne, la sua ex squadra prima di esser prelevato dal Napoli nel gennaio 2014. Attualmente si allena con l’Angers, che in Ligue 1 occupa l’ultimo posto e che è seriamente a rischio retrocessione. Serviranno tutte le armi a disposizione per tentare l’assalto alla salvezza in una squadra che conta giocatori del calibro di Boufal e Ounahi. Entrambi sono stati protagonisti all’ultimo Mondiale con la maglia del Marocco.

Napoli, l’ex Ghoulam firma con l’Angers di Ounahi

Secondo quanto riferito da Footmercato, gli allenamenti con l’Angers hanno dato esito positivo ed è pronto un contratto per Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino, rimasto senza squadra dopo il suo contratto scaduto con il Napoli, ha trovato una nuova sistemazione. E, come uno scherzo del destino, giocherà con Azzedine Ounahi. Il centrocampista del Marocco è finito nel mirino di Cristiano Giuntoli, che vorrebbe acquistarlo per la prossima estate. Tuttavia, trovare un accordo con il club francese non è semplice.

Questo perché l’Angers per lasciare andare Ounahi chiede almeno 25 milioni di euro. Una cifra molto alta, che però il Leeds sarebbe disposto a spendere. Il Napoli sa bene che i francesi devono vendere, perché stanno retrocedendo e vogliono trattare sul prezzo. Intanto, il centrocampista marocchino giocherà con Ghoulam: è solo questione di tempo prima della firma sul contratto.