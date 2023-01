De Laurentiis incantato, ha già deciso: colpo Napoli, chi se lo aspettava!

Aurelio De Laurentiis ha ormai deciso. Il presidente incantato da uno dei giocatori della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Non si può di certo dire che Aurelio De Laurentiis non sia un tipo passionale, viscerale, appassionato. Il Napoli è stato per lui un modo per affacciarsi ad un modo particolare, che gli ha permesso di crescere tantissimo anche sotto il punto di vista tecnico. Ha scelto (quasi) sempre bene, il presidente del Napoli, soprattutto in relazione agli allenatori avuto nel corso della storia recente del suo club. Un percorso di crescita che ha visto arrivare all’ombra del Vesuvio allenatori come Rafa Benitez, Maurizio Sarri o ancora Carlo Ancelotti. Ora c’è Luciano Spalletti, che gode della grande fiducia del patron.

L’allenatore, di fatto, sta facendo fruttare al meglio anche gli investimenti fatti la scorsa estate. Il dubbio (e pericolo) era quello di vedere una squadra ridimensionata dopo l’addio di giocatori come Insigne, Mertens o ancora Koulibaly, Fabiàn e Ospina. Eppure, in questi mesi i nuovi arrivati si sono ben messi in mostra ed hanno mostrato tutta la fame di una squadra giovane e con personalità.

Napoli, De Laurentiis incantato: ha preso una decisione

E cosi il presidente del Napoli guarda in casa usa, anche per capire come muovere alcune pedine nel prossimo futuro. Questa sessione invernale di calciomercato non vedrà grandi investimenti, ma in estate diverse cose potrebbero muoversi. Il presidente sta facendo le sue valutazione, ovviamente con l’attento consiglio di Cristiano Giuntoli. Proprio lui, De Laurentiis, avrebbe ormai già preso una decisione importante riguardo uno dei giocatori attualmente in rosa.

Giovanni Simeone, infatti, ha stupito tutti. Ragazzo di grande serietà e professionalità, sempre a disposizione dell’allenatore e pronto a mettersi in gioco. I risultati fino a questo momento sono stati più che positivi, e sarebbe proprio quest’aspetto ad aver convinto il presidente del Napoli. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, proprio De Laurentii sarebbe rimasto incantato dall’attaccante, al punto da avere ben chiaro il futuro. Il riscatto dell’argentino non è messo in discussione: serviranno 12 milioni di euro, ma De Laurentiis ha piena fiducia in Simeone e per questo non ha più alcun dubbio.