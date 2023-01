“Addio a giugno, ci sono già squadre…”: Napoli, si va verso la separazione

Il Napoli si prepara all’addio al termine di questa stagione. Per uno degli azzurri è già pronta la valigia, il suo contratto è in scadenza…

Non ci sono stati grandi movimenti di mercato in casa Napoli fino a questo momento. La squadra azzurra ha portato alla corte di Spalletti il polacco Bartosz Bereszynski, arrivato all’ombra del Vesuvio per dare un’alternativa di esperienza sulla corsia destra a Giovanni Di Lorenzo. Un’operazione funzionale al progetto e che non ha fatto particolare rumore. Cristiano Giuntoli già in estate ha mostrato concretamente quanto sia importante puntare su giocatori che possano andare ad inserirsi senza problemi all’interno dell’intelaiatura dell’allenatore. Proprio così si è arrivati anche a mettere le mani su giocatori come Kvara, Olivera o ancora Raspadori e Simeone, senza dimenticare Kim: tutti elementi che si sono inseriti all’interno di un sistema che funziona e che permette loro di esaltarsi.

Con questo tipo di ragionamento si è andato, cosi, a chiudere il colpo Bereszynski. C’è da chiarire, poi, il futuro di Salvatore Sirigu ormai ad un passo dall’addio con l’Atalanta che lo aspetta a braccia aperte, mentre Pierluigi Gollini dovrebbe fare il percorso inverso. Scongiurato l’addio di Diego Demme, con l’agente che ieri ha annunciato la permanenza del tedesco in azzurro, il tutto dopo un colloquio avuto con Luciano Spalletti. Ma si guarda anche all’estate, e si comincia anche a prevedere quelle che saranno le mosse future.

Napoli, addio Juan Jesus: ci sono già diverse squadre…

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Napoli nel corso della finestra estiva di calciomercato è proprio Juan Jesus. Il difensore è arrivato nel 2021 nella città partenopea, anche sotto la certificazione di Spalletti che a garantito per lui vista l’avventura vissuta insieme precedentemente con la Roma. Ed infatti il difensore brasiliano non ha demeritato, facendosi sempre trovare pronto quando chiamato in causa.

Eppure, pare che le strade siano destinate a dividersi. Secondo quanto riportato oggi dal ‘Corriere dello Sport’, il difensore classe ’91 andrà via al termine della stagione. Il suo contratto è in scadenza e non ci sono spiragli di rinnovo, almeno fino a questo momento. Juan Jesus ha anche diverse squadre (italiane, spagnole e francesi) che già da adesso si stanno muovendo, ed avendo il contratto in scadenza potrebbe già accordarsi con diversi mesi di anticipo. Difficile, insomma, rimanga a Napoli anche la prossima stagione.