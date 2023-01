“Inguardabile”: Napoli, attacco in diretta e clamorosa bocciatura

Napoli, grana per Spalletti dopo l’eliminazione in Coppa Italia. L’attacco in diretta radiofonica è netto: bocciatura dopo la prestazione.

Il Calcio Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis ha messo a segno il primo colpo dell’inverno. Qualche giorno fa, prima del match contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, il club partenopeo ha chiuso lo scambio che ha visto coinvolti Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszynski. Il primo è passato in blucerchiato ed il secondo ha indossato la casacca dei partenopei.

L’esordio dal primo minuto di Bereszynski è avvenuto nell’amara serata di Coppa Italia contro la Cremonese. La squadra azzurra è uscita sconfitta ai calci di rigore dopo l’errore decisivo di Stanislav Lobotka ed ha dovuto dire addio al prosieguo nel torneo. A tal proposito sono giunte puntuali le dichiarazioni di Enrico Fedele.

Napoli, Enrico Fedele attacca Bereszynski dopo l’eliminazione contro la Cremonese

Intervenuto in diretta radiofonica ai microfoni di ‘Radio Marte’, Fedele ha attaccato il neo acquisto dei partenopei, protagonista di una prestazione sotto le aspettative. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Azzurri di Spalletti eliminati dalla Cremonese? I calciatori devono giocare nei propri ruoli, il calcio ha una sua liturgia. Ci sono delle realtà consolidate in giro. Il calcio è fatto di diversi fattori come le posizioni, gli sguardi, la conoscenza dei compagni di squadra”.

Poi ha proseguito: “Questa liturgia funziona solamente se hai giocato tante volte insieme ai tuoi compagni. Bereszynski ha disputato una gara inguardabile per ciò che concerne la fase difensiva, ma la colpa non è stata solamente la sua. L’altra sera contro i grigiorossi è mancato un apparato difensivo a centrocampo che salvasse l’ex Samp nella sua gara di esordio. Il prossimo match contro la Salernitana di Davide Nicola? Per loro questo è un momento di puro caos. L’esonero di Nicola? E’ la prima volta che un allenatore esonerato ritorna in panchina ad allenare dopo solamente tre giorni. Per gli azzurri l’eliminazione dalla Coppa Italia sarà uno stimolo in più per fare bene nel derby”.