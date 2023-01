Occhio Napoli, due titolari saltano il match: il tecnico è nei guai

Napoli pronto ad affrontare il derby campano contro la Salernitana di Davide Nicola. Spalletti schiera i titolari, è emergenza per i granata.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Salernitana-Napoli, attesissimo derby campano tra i partenopei di mister Luciano Spalletti ed i granata di Davide Nicola. Sabato alle ore 18:00, gli azzurri sono attesi allo stadio Arechi di Salerno, pronti a rifarsi dopo l’amara sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese che è valsa l’eliminazione dal torneo. Gli azzurri scenderanno in campo, quasi sicuramente, con il miglior undici possibile. Spalletti, infatti, non accetterà cali di tensione: l’obiettivo è blindare il primo posto in classifica generale di Serie A 2022/2023.

Tornerà Osimhen al centro dell’attacco, mentre è ancora in dubbio la presenza di Kvaratskhelia. Il georgiano, dopo la sindrome influenzale che l’ha costretto a saltare la gara contro i grigiorossi, oggi non si è allenato per precauzione. Assente a Castel Volturno, con ogni probabilità si aggregherà al resto del gruppo squadra nella giornata di domani.

Salernitana-Napoli, le possibili scelte di Nicola

Chi, invece, deve fare i conti con diverse assenze è proprio Davide Nicola. L’allenatore della Salernitana, come riferisce il portale ‘Tuttosalernitana.com’ è alle prese con diversi dubbi di formazione. Il tecnico dei campani potrebbe confermare il tridente d’attacco sceso in campo nella sonora sconfitta contro l’Atalanta per 8-2. L’alternativa schierare un 3-5-2.

L’emergenza è in difesa, dove Fazio e Bronn sono fermi in infermeria per infortunio. I due salteranno il match contro i partenopei allo stadio Arechi poiché non riusciranno a recuperare dai problemi fisici con cui sono alle prese. Chi è destinato a giocare dal primo minuto è Gyomber, con Daniliuc che ritorna in campo dopo aver scontato la squalifica rimediata. Sulle corsie toccherà a Bradaric e Candreva, salvo clamorose operazione di calciomercato last minute che potrebbero cambiare l’assetto della squadra titolare. A completare il centrocampo Bohinen e Pirola, con Vilhena schierato eventualmente sulla trequarti. In attacco è aperto il ballottaggio: l’unico sicuro di una maglia è Boulaye Dia.

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per capire quali saranno le scelte definitive dei due allenatori. Quasi obbligato Nicola, pronto a riscattarsi dopo gli ultimi giorni decisamente turbolenti.