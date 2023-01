😍 Napoli, il colpo ora è ad un passo: la notizia è ufficiale

Importanti novità per quanto riguarda il mercato del Napoli. La notizia è ufficiale e avvicina il trasferimento del calciatore in azzurro.

Il Napoli domani sarà impegnato sul campo della Salernitana per il derby campano. Gli azzurri devono da un lato dare seguito alla brillantissima vittoria contro la Juventus, ma dall’altro riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese. A rendere la partita meno agevole anche l’assenza di Kvaratskhelia.

Non solo campo però. Sul fronte mercato sono giorni decisivi in casa Napoli per la questione portiere. Dato per assodata la titolarità di Meret gli azzurri sono alla ricerca di un dodicesimo al posto di Sirigu. L’interesse del Napoli si è concentrato su Gollini della Fiorentina, ma di proprietà dell’Atalanta. I club starebbero imbastendo uno scambio che porterebbe l’arrivo dell’ex Tottenham in azzurro, mentre Sirigu farebbe il percorso opposto.

Ad ulteriore conferma che siamo ormai in dirittura d’arrivo sul fronte della trattativa arrivano i convocati della Fiorentina. Il club in cui attualmente gioca Gollini ha infatti diramato l’elenco dei convocati per il match del Franchi contro il Torino. Tra questi non compare il nome del portiere. La motivazione molto probabilmente è proprio da riscontrare nell’avvicinarsi della chiusura della trattativa con il Napoli per lo scambio con Sirigu.

Napoli, Gollini ad un passo: scambio con Sirigu in dirittura d’arrivo

Salvatore Sirigu questa stagione non ha mai indossato i guantoni da titolare. La sua avventura rischia quindi di concludersi senza mai aver calcato il terreno di gioco del Maradona in un match ufficiale. Al suo posto arriva un portiere in cerca di rilancio che, dopo essere stato alcuni anni sulla cresta dell’onda, tanto da essere indicato da molti come uno dei migliori prospetti tra i pali, è finito ai margini dei club in cui ha giocato.

Dopo le stagioni da protagonista a Bergamo l’anno scorso al Tottenham ha dovuto giocare il ruolo di portiere di riserva, con le sue presenze che si sono limitate solamente alle coppe. Quest’anno alla Fiorentina il minutaggio non è cambiato. Sono infatti state solo 3 le presenze in campionato, mentre più continuità ha avuto in Conference League dove ha vestito i guantoni da titolare.