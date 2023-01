Salernitana-Napoli, doccia fredda in arrivo: la notizia spiazza tutti

Il Napoli di Luciano Spalletti giocherà domani sera alle ore 18 all’Arechi. Match importante per i due club, in diverse chiavi.

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato domani sera nell’anticipo per la diciannovesima ed ultima sfida del girone di andata contro la Salernitana di Nicola, anch’essa in un momento piuttosto delicato. La capolista è più carica che mai, affronterà una sfida molto sentita e gli azzurri vogliono assolutamente riscattare il clamoroso tonfo in Coppa Italia.

In settimana infatti il club partenopeo, squadra che finora aveva dominato in Italia e in Europa, è stato clamorosamente eliminato dalla Coppa Italia, sconfitto ai rigori contro la Cremonese neo promossa. Una sconfitta che brucia e che mette in evidenza la brutta prova di alcuni rincalzi azzurri.

Ora il club partenopeo proverà a tornare alla vittoria, un successo non semplice nel derby ma che chiarirebbe le intenzioni della capolista alle rivali. Spalletti dovrà, per l’occasione, fare a meno di Kvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano ha accusato un attacco di influenza in questi giorni e salterà cosi la sfida. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere il macedone Elmas a rimpiazzarlo, uno degli uomini più in forma del momento e protagonista in diverse gare.

Salernitana-Napoli, sorpresa riguardo il pubblico

Il match tra i due club campani è sempre molto atteso ma le ultime indiscrezioni riguardo la sfida sono piuttosto sorprendenti. I tifosi del club partenopeo non potranno partecipare alla trasferta, notizia ormai ufficiale da tempo, ma a sorprendere è il numero di spettatori che sarà presente ufficialmente all’Arechi. Un numero molto al di sotto rispetto alle aspettative iniziali.

Meno di 20 mila spettatori a Salerno con un match, tanto atteso, che non ha registrato il sold out. Il club amaranto vuole riscattare l’umiliante 2 a 8 subito pochi giorni a Bergamo e farà di tutto per lottare su ogni pallone e rispondere alle recenti polemiche. Salernitana-Napoli, un match importante per entrambe le squadre. Gli azzurri vogliono avvicinare, vittoria dopo vittoria, il discorso scudetto e la Salernitana vuole mettere al sicuro una salvezza che nelle ultime settimane è diventata leggermente più pericolosa.