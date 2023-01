“Non mi è piaciuto…”: Napoli-Spalletti, prima la frecciata e poi la sentenza

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti durante la conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Napoli sono destinate a far discutere.

Vigilia di match per il Napoli. Gli azzurri, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, sono attesi dal match contro la Salernitana. Una vigilia che, come al solito, è stata contraddistinta dalla conferenza stampa del tecnico azzurro Luciano Spalletti. Parole che però hanno dato adito ad alcune discussioni, soprattutto riguardo un aspetto particolare.

Il giornalista di lungo corso Ciccio Marolda a Radio Punto Nuovo ha commentato la conferenza stampa del tecnico toscano. Non risparmiando qualche frecciatina. “Parole scontate, non ho trovato nemmeno un minimo di autocritica per quanto successo contro la Cremonese.” ha dichiarato Marolda. “Per questo motivo devo dire che non mi è affatto piaciuto.”

Il discorso si sposta poi sulla Salernitana: “Ora arriva un match estremamente complicato per il Napoli. Nicola vuole dare una scossa ai suoi. Magari si metterà a specchio per giocare in maniera speculare e ostruire il gioco agli azzurri. Sarà una partita molto complicata da non prendere assolutamente sottogamba. Speriamo che la lezione che abbiamo ricevuto contro Lecce e Cremonese sia servita e che il Napoli abbia imparato dai suoi errori per non commetterli domani.”

Dopo le critiche a come il tecnico del Napoli si è posto in conferenza stampa, Ciccio Marolda si sposta sul discorso assenze. Il nome di Kvaratskhelia non compare nell’elenco dei convocati. E questo potrebbe non essere positivo per gli azzurri. “Il georgiano è un calciatore che stava recuperando i suoi livelli.” ha commentato Marolda. “Non è mai un bene quando non può essere al fianco di Osimhen. Elmas sta però dando ottime risposta.

Capitolo Raspadori: “Spalletti dice di aspettarsi risposte. Si, ma quando? Entrare negli ultimi 15′ non è facile, soprattutto se c’è un modulo che non ti esalta. Poi Spalletti sulla sinistra gli preferisce Elmas come sostituto di Kvaratskhelia. Immagino che per Raspadori non sia piacevole come cosa.” Infine Zielinski: “E’ uno che purtroppo certe volte stacca per continuità, ma conosciamo tutti il suo talento. Ed è un vero peccato.”