Napoli, è tutto vero: il dato è ufficiale, Spalletti gongola

Mister Luciano Spalletti non potrà che essere ben soddisfatto della notizia ufficiale, che è appena stata comunicata e riguarda il suo Napoli.

Il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi per Hirving Lozano. Il messicano è stato declassato rispetto a Matteo Politano, che sembra essere al momento avanti nelle gerarchie di Luciano Spalletti. L’ex Inter è stato schierato da titolare nelle prime gare di gennaio, in Serie A, contro Inter, Sampdoria e Juventus. In Coppa Italia l’esterno avrebbero potuto ottenere un’opportunità di riscatto, ma è rimasto a casa per la squalifica da scontare rispetto alla gara dell’anno precedente contro la Fiorentina, nella medesima competizione.

Cosa accadrà nel derby Salernitana-Napoli? Le stelle potrebbero finalmente favorire Hirving Lozano. Kvaratskhelia è assente a causa di sintomi febbrili e il mister potrebbe ripensare al messicano, considerando che di fronte gli attaccanti azzurri avranno un suo connazionale, Paco Memo Ochoa.

D’altronde le ultime notizie che arrivano dall’estero certificano la grande credibilità che ha l’ex giocatore del PSV, nonostante gli alti e bassi abbiano costellato fino ad oggi la sua carriera in Serie A, col Napoli.

Napoli, guarda Lozano: è nella top 11 del 2022 di IFFHS

L’International Federation of Football History and Statistics, meglio nota con l’acronimo IFFHS, ha inserito Hirving Lozano nella Top 11 del 2022 dei calciatori appartenenti alla CONCACAF. Si tratta dell’organizzazione calcistica che raggruppa Nordamerica, Centroamerica e Caraibi. Il giocatore del Napoli nella formazione appare accanto a Weah e David sul fronte offensivo.

Una notizia che avrà fatto piacere al tecnico Spalletti ma anche al Napoli. Ciò significa che, nonostante l’impiego contenuto in questo momento della stagione, Lozano non ha perso la sua appetibilità. Un dato significativo soprattutto se le strade del giocatore e della società azzurra dovessero dividersi durante la prossima estate: il Napoli non avrebbe troppa fatica a trovare estimatrici che corrispondano il giusto valore per il cartellino del calciatore. Non resta che capire fino in fondo come s’incamminerà la situazione in questa seconda parte di stagione.