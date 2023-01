“È un vantaggio ma…”: Kvaratskhelia-Napoli, l’annuncio spiazza i tifosi

Kvaratskhelia non prenderà parte a Salernitana-Napoli e di riflesso giungono le considerazioni che spiazzano i tifosi azzurri in vista del derby.

Contro la Cremonese aveva dato forfait e il georgiano Kvaratskhelia resterà ai box anche per la sfida di domani, il derby Salernitana-Napoli. L’attaccante azzurro non è nemmeno migliori condizioni a causa di alcuni sintomi influenzali che patisce da giorni e infatti questo venerdì non ha preso parte agli allenamenti col resto del gruppo. In città resterà anche Juan Jesus a causa di un trauma contusivo subìto nel corso della sessione di rifinitura a Castel Volturno.

Luciano Spalletti ha annunciato l’assenza di Kvaratskhelia non appena giunto in conferenza stampa quest’oggi: “Non partirà, resta a casa. Non ha la febbre, ma il dottore ha dovuto somministrargli dei farmaci per i sintomi”. Una scelta sorta dalla cautela, onda evitare strascichi e ritrovarlo al meglio della condizione per il match del prossimo weekend contro la Roma.

L’assenza del giocatore si sentirà allo Stadio Arechi, sebbene nelle ultime settimane gli azzurri abbiano ritrovato una grande opzione offensiva di recente anche in Eljif Elmas. Mister Spalletti ha molto tra cui scegliere, con Lozano che scalpita e Raspadori altrettanto.

Salernitana-Napoli, il presidente Iervolino su Kvaratskhelia: “

Ai microfoni di ‘Radio Marte’ durante ‘Marte Sport Live’ è intervenuto Danilo Iervolino, presidente della Salernitana e grande amico di Aurelio De Laurentiis, il quale ha commentato così la sfida: “Per me è il derby del cuore. In passato, prima di divenire presidente della Salernitana, tifavo Napoli. È una sfida fra città e tifoserie e presidenti che vogliono creare un punto. Sono dispiaciuto che i tifosi non si incontreranno, avevo immaginato un terzo tempo”.

Nel dettaglio sull’avversaria il patron ha commento: “Sarà difficile, il Napoli esprime il più bel calcio d’Europa. Ha molte possibilità offensive, un Osimhen catalizzatore e straordinario. Noi dovremmo giocarcela a testa alta, esprimendo un gioco coraggioso, in modo aggressivo anche se molto coperto, sfruttando quelle piccole occasioni che ci saranno concesse. Manca Kvaratskhelia? È un vantaggio perché è un grandissimo calciatore, ma il Napoli ha tanti campioni e chi subentra fa molto bene”.