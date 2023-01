Cosa rischia la Juventus? Occhio Napoli, c’è la rivelazione in diretta

Spuntano importanti novità riguardo la posizione della Juventus nelle recenti vicende giudiziarie. Ecco le parole del giornalista.

La vicenda plusvalenze tiene banco in Serie A. La procura della FIGC quest’oggi ha chiesto 9 punti di penalizzazione per i bianconeri, con la riapertura del caso che nello scorso maggio aveva portato all’assoluzione della Juventus e degli altri club imputati. Poi c’è anche il filone degli stipendi, con le manovre nelle stagioni 2019/20 e 2020/21 finite nel mirino.

Il giornalista di Repubblica Matteo Pinci a TvPlay ha parlato a tal proposito: “I contratti si scrivono sui moduli federali. La giustizia sportiva punisce chi sottoscrive contratti che poi non vengono depositati. Ronaldo aveva firmato una rinuncia sui moduli federali, salvo poi prendere accordi diversi via mail. Ma questo nuovo accordo non è mai stato firmato su moduli federali, quindi è come se Ronaldo non avesse firmato nulla. In quello scambio di mail Paratici parla di accordi privati da convertire su moduli federali. Ma Ronaldo quei moduli federali non li ha mai avuti.”

Il giornalista prova a fare ulteriore chiarezza: “Non è che Ronaldo non ha firmato, Ronaldo non ha potuto firmare. E’ diverso, questo cambia molto. Da parte della Juventus c’è stato un azzardo. Evidentemente conveniva così, ma non sappiamo se Paratici ha fatto tutto da solo o se c’era l’avallo da parte della dirigenza. Quello che sappiamo con certezza è che il comportamento di un dirigente può compromettere tutta la società.”

Juventus, rischio maximulta: la ‘carta Ronaldo’ potrebbe costare carissima

“Il procedimento è stato parto.” ha continuato Pinci. “Ora bisognerà vedere se la Juventus verrà citata in giudizio. Non facciamo sentenze sull’aria fritta. Se però la Procura Federale dovesse citare in giudizio i bianconeri il rischio di una maximulta diventa concreto. Si rischia fino a tre volte il valore economico contestato. Quindi nella peggiore delle ipotesi la Juventus rischierebbe una maximulta di ben 60 milioni di euro.”

Il giornalista poi conclude: “Ricordiamo che non ci sono carte ufficiali firmate da Ronaldo. Bisogna capire se la Juventus è sanzionabile anche così o no. E’ un caso che non ha precedenti. E’ la prima volta che succede una cosa del genere.”