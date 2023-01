Juventus, l’ufficialità di Elkann: adesso i tifosi possono sperare

La Juventus ha rinnovato i vertici dopo le dimissioni in blocco di novembre: ora è chiara la decisione del Ceo di Exor John Elkann

Quella in corso è una settimana chiave per la Juventus su vari fronti. Intanto, in campo, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a ritrovare fiducia in se stessa dopo il pesante tonfo di Napoli. I prossimi giorni però sono importanti anche per ciò che riguarda un altro aspetto ovvero l’inchiesta sui bilanci e la decisione del tribunale federale. I bianconeri nel frattempo hanno messo a posto un tassello.

La Juventus, infatti, è alle prese con il rifacimento del look dopo le dimissioni dello scorso mese di novembre. Nella giornata di oggi, l’assemblea degli azionisti del società bianconera ha dato il via libera al nuovo CdA, come riferito da una nota dell’‘Ansa’.

Juventus, definito il nuovo CdA: il nuovo presidente del club è Gianluca Ferrero

Come riferisce la nota dell’‘Ansa’ e già ampiamente noto e prevedibile, il nuovo CdA della società torinese è stato definito su indicazione di ‘Exor’, la holding che controlla il club di famiglia.

L’assemblea degli azionisti ha dato l’ok alla formazione del nuovo CdA. Sono stati nominati cinque consiglieri. Questi resteranno in carica fino all’assemblea che approverà il bilancio del 2025. Dunque, una carica di tre esercizi.

Il nuovo consiglio sarà composto da Gianluca Ferrero, che eserciterà la carica di presidente, da Maurizio Scanavino, già direttore generale della Juventus che ora ricoprirà la carica di amministratore delegato, e da Laura Cappiello, Diego Pistone e Fioranna Vittoria Negri. Il precedente CdA era stato spazzato via quando è scoppiato il bubbone legato ai bilanci per il quale faranno chiarezza i tribunali.

Con queste basi, il club torinese si affaccia sul futuro per programmare l’operazione rilancio dopo che gli ultimi mesi hanno dato molte più delusioni rispetto alle soddisfazioni raccolte.

A questo proposito, l’intenzione della nuova dirigenza passa attraverso altri tipi di rinnovamenti. In forte dubbio è la figura di Federico Cherubini. Il primo nome in cima alla lista per rilevarlo rimane quello di Cristiano Giuntoli (c’è anche un piano B per i bianconeri).