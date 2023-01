Kvaratskhelia, c’è un’altra terribile notizie oltre l’assenza a Salerno

Per Kvaratskhelia, oltre alla sua assenza per la gara di domani contro la Salernitana di Nicola, bisogna registrare un’altra brutta notizia.

Il calcio è sempre una continua fucina di emozioni. Kvaratskhelia, infatti, in meno di una settimana è passato dalla super prestazione contro alla Juventus di Massimiliano Allegri all’assenza per il match di domani contro la Salernitana di Davide Nicola.

L’ex Dinamo Batumi, infatti, non sarà tra i convocati di Luciano Spalletti per il match di domani contro il club granata per colpa di una febbre che già gli ha fatto saltare l’ottavo di Coppa Italia di martedì scorso contro la nuova Cremonese di Davide Ballardini.

Lo stesso Luciano Spalletti, nella classica conferenza stampa di presentazione della partita, ha dato l’annuncio del suo forfait: “Come sta Kvaratskhelia? Non parte, ora non ha febbre ma il medico gli ha dovuto dare dei farmaci, anche questa notte non è stato benissimo”. Ma oltre alla sua assenza contro la Salernitana, per il georgiano c’è stata un’altra brutta notizia.

Napoli, Khvicha Kvaratskhelia colpito da un fatto di cronaca accaduto in Georgia: i dettagli

Come scritto dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Kvaratskhelia ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram uno sfondo nero in segno di lutto. In molti avevano considerato questa storia sul social come la causa della sua mancata convocazione per la gara di domani contro la Salernitana di Davide Nicola.

Tuttavia, il quotidiano sportivo italiano ha spiegato il reale motivo della storia pubblicata da Kvaratskhelia. In Georgia, infatti, una persona ha ucciso cinque individui, tra cui un’agente di polizia, nella città di Sagarejo, la quale si trova ad est della capitale Tbilisi. Il cittadino in questione ha aperto il fuoco dal balcone di un ufficio residenziale.

Nel frattempo, Luciano Spalletti dovrà affrontare ancora una volta l’assenza di Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, aveva saltato già le ultime due gare del 2023 per colpa della lombalgia rimediata nel corso del match di ritorno contro il Liverpool. In quelle due occasioni, esattamente contro Atalanta e Udinese, il tecnico toscano schierò Elmas al posto dell’ex Dinamo Batumi.