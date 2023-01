“La notizia è sicura”: Napoli, il giornalista spiazza anche Spalletti

Il Napoli, per archiviare la sconfitta arrivata in Coppa Italia contro la Cremonese, è chiamato a ripartire dal derby contro la Salernitana: la notizia sulle scelte di Spalletti.

Il Napoli domani pomeriggio alle 18:00 affronterà la Salernitana in un derby tutto campano. L’obiettivo è conquistare la vittoria per mantenere ben saldo il primo posto in classifica. E per archiviare la sconfitta arrivata in Coppa Italia. Le ultime sui dubbi di formazione.

Luciano Spalletti, dopo aver rimaneggiato parecchio la formazione contro la Cremonese, stavolta si affiderà nuovamente ai titolarissimi della sua squadra. Preoccupano in tal senso le condizioni di Kvaratskhelia, alle prese con una sindrome influenzale che gli sta causando qualche rogna di troppo.

Ma il georgiano non è l’unico a far sorgere dubbi al tecnico azzurro. Un altro ballottaggio, stavolta sulla destra, ha impensierito Spalletti che ora sembra aver preso la sua decisione. Gli ultimi aggiornamenti in merito alle possibili scelte.

Salernitana-Napoli, ecco chi giocherà nel ballottaggio tra Politano e Lozano: la notizia sulle scelte di Spalletti

Massimo Sparnelli, in passato addetto stampa del Napoli e ora opinionista, ha parlato nel corso del programma ‘Tifosi Napoletani’, in onda su ‘Tele A’. L’attenzione, anche da parte sua, è tutta rivolta al derby di domani contro la Salernitana. Per cui arrivano novità sulle scelte di Luciano Spalletti: “A proposito della formazione del Napoli, posso darvi una notizia sicura al 100%”, ha rivelato.

In ballottaggio, infatti, ci sono due giocatori, però Sparnalli è sicuro: “Matteo Politano inizierà la partita dalla panchina, al suo posto giocherà Hirving Lozano. Il messicano, come è noto, non ha preso parte alla sfida di Coppa Italia con la Cremonese perché squalificato”. E giocherà perciò domani dal primo minuto perché più riposato. Resta perciò solo il problema legato alle condizioni di Kvaratskhelia, per cui il mister sta ragionando per trovare la soluzione più conveniente.