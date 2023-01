Salernitana-Napoli, c’è un problema che non fa dormire Spalletti

Il Napoli si prepara alla sfida in programma sabato sul campo della Salernitana. Un top player, però, è a rischio forfait.

Il Napoli vuole riscattarsi, dopo la delusione provata in Coppa Italia. La squadra, sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti, ha ricominciato ad allenarsi al fine di preparare al meglio la trasferta sul campo della Salernitana. Un test complicato per gli azzurri, chiamati a riscattarsi per mettere a tacere le preoccupazioni espresse dalla piazza in seguito alla sconfitta patita martedì per mano della Cremonese.

La sfida dell’Arechi, in ogni caso, si preannuncia ricca di insidie. Per diversi motivi. In primis i padroni di casa, nelle ultime settimane, sono finiti in una spirale negativa da cui vogliono presto uscire. L’ultima vittoria risale al 30 ottobre (3-1 alla Lazio). Poi, gli amaranto sono andati incontro a 2 pareggi e 4 sconfitte. Un bilancio negativo, che hanno spinto il presidente Danilo Iervolino a prendere la decisione di esonerare Davide Nicola.

La frattura tra il numero uno del club e l’allenatore, a sorpresa, si è ricomposta tuttavia il mister (eroe della salvezza conquistata nella scorsa stagione) dovrà dimostrare di meritare la fiducia riacquisita. Spalletti, dal canto suo, sabato rischia di dover fare a meno di uno dei principali top player a disposizione: parliamo di Khvicha Kvaratskhelia, ancora alle prese con la sindrome influenzale che lo ha costretto a restare ai box nei giorni scorsi.

Napoli, Kvaratskhelia ancora i box: è a rischio contro la Salernitana

Il georgiano, ieri, aveva smaltito i sintomi tuttavia lo staff medico aveva deciso comunque di farlo restare a riposo a scopo precauzionale. Una mossa rivelatasi, a posteriori, saggia. L’ex Dinamo Batumi, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, non è infatti ancora al meglio e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dell’allenamento odierno.

Il rischio forfait, in ogni caso, esiste. Ecco perché Spalletti, durante la seduta, nel suo ruolo proverà Eljif Elmas il quale, in questi mesi, è riuscito più volte a mettersi in evidenza dando un contributo concreto alla causa partenopea. Indietro nelle gerarchie, invece, Giacomo Raspadori in ombra martedì. Sulla fascia destra, al momento, resta aperto il ballottaggio tra Matteo Politano (ripresosi dall’infortunio subito contro la Juventus) ed Hirving Lozano.