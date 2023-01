Napoli, dalla Serie A spunta un tifoso speciale: è il presidente

Il derby campano tra Salernitana e Napoli sarà decisamente tutto da vivere: il presidente ha rivelato il suo ambizioso sogno.

Il Napoli si appresta ad affrontare la Salernitana domani all’Arechi. Il derby sarà tutto da vivere, con gli azzurri che vogliono riscattarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia e i granata che vogliono ripartire dopo il caos vissuto con l’esonero (e la ripresa) di Nicola. Il presidente ha espresso qual è il suo sogno per questa stagione.

La Salernitana, dopo la goleada subita nella scorsa giornata contro l’Atalanta, è chiamata a ripartire. E per farlo, di nuovo con Davide Nicola in panchina, dovrà affrontare il Napoli.

Il primo della classe quindi che, in quanto tale, lotterà per ottenere altri tre punti preziosi in ottica classifica e primo posto in Serie A. Il presidente Iervolino, in ogni caso, ha parlato a ‘Il Mattino’ e ha rivelato il suo sogno. Queste le sue parole.

Salernitana-Napoli, parola a Iervolino: il presidente ha un sogno nel cuore

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato così alla vigilia del derby tra la sua Salernitana e il Napoli: “Inseguiamo con forza il trionfo del sud: Scudetto Napoli, Salernitana salva. Ho questo sogno. Spero e penso che questo sia l’anno giusto per il Napoli. Noi ci salveremo e il campionato lo vincerà De Laurentiis che ha tutte le carte in regola per farlo. E se lo merita. Sogno un Mezzogiorno protagonista con la salvezza anche del Lecce e una risalita del Benevento”, ha rivelato a ‘Il Mattino’.

Ha infine anche detto la sua sull’esonero di Davide Nicola, richiamato poi sulla panchina granata solamente 48 ore dopo: “Ho fatto tante audizioni per trovare il sostituto giusto. Al mister non ho risposto dopo l’esonero, ero infuriato. Poi Nicola mi ha colpito dopo l’incontro, ha usato parole che fanno breccia nel mio cuore“.