Napoli, Bergomi insiste e rilancia: la sentenza stuzzica gli azzurri

Beppe Bergomi, in un’intervista, ha indicato qualche è la vera rivale del Napoli nella corsa scudetto. Gli azzurri sono avvertiti.

La stagione del Napoli, al netto di qualche passo falso, resta quanto mai positiva. Gli azzurri, in seguito alla sconfitta patita per mano della Cremonese, hanno detto addio alla Coppa Italia ma in Serie A continuano ad avere un vantaggio rassicurante sulle rivali. Un gap che gli uomini di Luciano Spalletti intendono ulteriormente incrementare nelle prossime settimane, così da avvicinarsi al sogno tricolore e regalare la gioia più grande al proprio popolo.

Il Milan secondo, al momento, è a -9 e martedì farà visita alla Lazio. La Juventus terza, indietro di 10 lunghezze, ospiterà invece l’Atalanta reduce da tre vittorie consecutive ai danni del Bologna, della Salernitana e dello Spezia. Match ostici e ricchi di insidie, che potrebbero rallentare la marcia delle inseguitrici e consentire alla capolista di allungare in classifica. L’Inter, appaiata ai bianconeri, sfiderà invece l’Empoli.

I toscani, nelle ultime 4 gare, hanno inanellato 2 successi ed altrettanti pareggi che gli hanno consentito di allontanarsi dalle zone calde. La Beneamata, sull’onda della conquista della Supercoppa italiana, proverà comunque ad imporsi al fine di restare in scia ai partenopei. Proprio l’Inter, secondo Beppe Bergomi, al momento rappresenta la vera rivale del club di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, per Bergomi la vera rivale è l’Inter

L’ex calciatore ed oggi opinionista, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato della lotta per il titolo. “Per quello che abbiamo visto negli ultimi giorni tra campionato e Supercoppa, l’Inter oggi è la vera anti-Napoli. Per lo scudetto devo essere sincero: è durissima e serve più di un’impresa”. Raggiungere la squadra di Luciano Spalletti in vetta e poi sorpassarla appare complesso, ma non del tutto impossibile.

“L’Inter deve provarci: infilando una serie di filotti consecutivi di vittorie, tipo otto vittorie e un pareggio e poi ancora otto vittorie eccetera”. Un cammino lungo e tortuoso ma che, alla fine, potrebbe produrre i risultati sperati. Intanto, un passo alla volta e concentrazione rivolta all’Empoli. Il Napoli, intanto, è avvertito. I nerazzurri credono nella rimonta e non intendono accontentarsi del secondo e del terzo posto.