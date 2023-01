Milan, la rimonta sul Napoli si complica: brutte notizie per Pioli

Il Milan, atteso oggi dalla sfida sul campo del Lecce, aspetta a braccia aperte un top player. Ma il rientro, al momento, appare distante.

Vuole ritrovarsi subito il Milan, dopo la disfatta subita in Coppa Italia per mano del Torino. I Campioni d’Italia, oggi alle ore 18, saranno impegnati sul campo del Lecce con l’obiettivo dichiarato di voltare pagina e provare a tenere il passo del Napoli capolista impostosi ieri ai danni della Juventus. La formazione appare fatta, con Divock Origi recuperato pronto a subentrare a gara in corso. Il rientro di un altro attaccante, invece, appare ancora un rebus.

Parliamo di Zlatan Ibrahimovic, ancora ai box a causa dei postumi dell’operazione a cui si è sottoposto a maggio. Stando alla prognosi iniziali, lo svedese sarebbe dovuto rientrare in gruppo tra dicembre e la prima parte di gennaio. Il percorso di riabilitazione, però, non è andato avanti come auspicato dallo staff medico rossonero. La punta, in questi giorni, sta continuando a seguire vari esercizi tuttavia la fine del calvario resta ancora distante.

Stefano Pioli, dal canto suo, lo aspetta a braccia aperte. Il tecnico, infatti, lo ritiene un punto di riferimento di fondamentale importanza all’interno del proprio spogliatoio. Un faro a cui ancorarsi nei momenti di difficoltà, anche alla luce delle problematiche vissute dagli altri componenti del reparto offensivo (in primis il desaparecido Ante Rebic). Il rientro in campo, in ogni caso, non è vicino.

Milan, ancora distante il ritorno di Ibrahimovic

L’ex Barcellona ed Inter, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, “sente ancora dolore” al ginocchio dimostrando così di non essere ancora guarito al 100%. Una spina inattesa per Paolo Maldini e Frederic Massara i quali, nelle prossime settimane, saranno chiamati a prendere una decisione definitiva in merito al futuro del calciatore. Il suo contratto, come noto, scade a giugno ed al momento “è difficile pensare ad un altro rinnovo”.

Il summit decisivo, salvo sorprese, andrà in scena in Primavera e nell’occasione le parti in causa proveranno ad individuare la migliore soluzione possibile per il bene del Milan. Pioli, intanto, lo aspetta molto prima. C’è bisogno anche di lui per mantenere vivo il sogno di rimontare il Napoli e conquistare la seconda stella. Un risultato, a suo modo, storico ma possibile soltanto con il contributo concreto, sia in campo che a livello di leadership, di Ibra.