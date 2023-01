“È assurdo…”: Napoli, le parole su Osimhen fanno sognare i tifosi

Il Napoli ha vinto una gara molto importante nell’anticipo di Serie A contro la Juventus. Spiccano alcune parole nel post partita.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha stravinto l’anticipo della diciottesima giornata di Serie A, il big match contro la Juventus. Il club partenopeo ha dominato e vinto con un netto 5 a 1 contro la Juventus, rifilando una delle peggiori sconfitte della storia al club bianconero. Ora gli azzurri sono in vera fuga scudetto e volano a dieci punti di vantaggio su Juventus e Milan.

Grande entusiasmo in casa azzurra ed il tecnico Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN commentando lo straordinario successo dei suoi uomini. Ecco le sue parole: “Serata più bella? La squadra ha giocato una grande partita, ritmi altissimi ed ha fatto quello che dobbiamo fare. C’era un cornice di pubblico importante e questa squadra ha saputo ricreare questo amore verso questi colori. Ce la siamo giocata nella maniera corretta e quella giusta ed abbiamo dimostrato che, seguendo queste caratteristiche, possono venir fuori gare come queste”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Noi siamo rimasti dentro la partita nella maniera corretta, anche dopo il loro gol. L’entusiasmo dei tifosi ci ha fatto gestire bene quel momento e ci ha aiutato a superare quel momento difficile. Noi, per la preparazione delle gare, dobbiamo attaccare, e anche stasera abbiamo dimostrato quello che dobbiamo fare”.

Napoli-Juve, le parole di Spalletti

Il tecnico ha poi continuato: “L’atteggiamento deve essere quello di fare la partita, a noi ci piace far quello e anche i nostri difensori provano ad andare a campo aperto. Qualche volta prendiamo pallate dietro e siamo costretti a dover rincorrere e doverci abbassare, ma l’atteggiamento è quello giusto”.

Infine le parole su Osimhen che chiariscono il grande rapporto tra i due. Spalletti ha dichiarato: “E’ il più completo di tutti, diventa devastante in alcuni movimenti. Per me ha delle potenzialità assurde, dite che è forte, ma per me ha ancora grandi margini di crescita. E’ un ragazzo che si è spaccato due volte la faccia perchè rischia sempre, ma ha un gran potenziale”.