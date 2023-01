Occhio Napoli, caos in casa Roma: la sentenza dell’ex è netta

Il grande ex non ha dubbi, la situazione in casa Roma è potenzialmente esplosiva: ecco le sue parole a TVPlay.

La Serie A è ripresa a pieno ritmo dopo la pausa per i Mondiali in Qatar. A guidare la classifica sempre il Napoli, mentre subito dietro c’è gran bagarre per i posti in Champions League. Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio ed Atalanta, tutte nel giro di quattro punti. Dai rossoneri a quota 38 fino ai giallorossi a quota 34.

E proprio dei giallorossi ha parlato Antonio Carlos Zago ai microfoni di TvPlay. L’ex giallorosso, che con la Roma ha vinto lo Scudetto del 2001, fa una panoramica della situazione in casa giallorossa, in particolare di Zaniolo. Una situazione che, indirettamente potrebbe interessare tutte le squadre della parte alta della classifica, Napoli compreso.

“E’ ancora giovane, ma ha caratteristiche importanti.” ha sentenziato Zago. “Dobbiamo dargli fiducia!”. Poi in riferimento alle voci che lo vogliono in rotta con la Roma: “Non so cosa stia accadendo in questo preciso momento. So solo che in lui o visto caratteristiche che gli possono permettere di fare la differenza. Per me continua ad essere uno dei giovani più forti in Italia. La Roma dovrebbe puntare su giocatori come lui, Ibanez e Smalling. Solo trattenendo questi calciatori e costruendo su di una base formata da loro può puntare a grandi traguardi.”

Roma, Zago a TVPlay: “Italia sempre nel cuore, sogno di tornarci da allenatore”

Zago con la maglia della Roma, come ricordato anche da lui durante l’intervista, ha collezionato 137 presenze e vinto uno Scudetto e una Supercoppa. La città di Roma e l’Italia tutta gli è comunque rimasta nel cuore, tanto da non nascondere che il suo sogno è quello di tornare nel nostro paese da allenatore.

“Da bambino sognavo di giocare in Italia. Ci sono riuscito e ho vinto pure uno Scudetto. A Roma sono stato benissimo, sia con Zeman che con Capello. Anche se sono due tecnici diversi li considero molti importanti per me. Ora aspetto un’opportunità in Italia e in Europa. Sogno di tornare da allenatore, di avere un’opportunità per farlo.”