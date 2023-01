Napoli, i tifosi ora tremano: la notizia spaventa tutti prima di Salerno

Il Napoli alla vigilia della gara contro la Salernitana. In questo venerdì di pioggia, arriva la notizia che spaventa tutti i tifosi prima dell’Arechi: occhio al dato.

Giornata di vigilia in casa Napoli, che domani sarà in campo a Salerno tra le difficile mura dell’Arechi. Contro la formazione nuovamente allenata e guidata da Davide Nicola, gli azzurri cercheranno di reagire dopo lo scivolone in Coppa Italia contro la Cremonese. E soprattutto, cercheranno di mettere ulteriore pressione a Juventus e Milan, impegnate rispettivamente sabato contro l’Atalanta e martedì contro la Lazio.

Ins0mma, quello di domani contro la Salernitana, sarà un impegno cruciale per il Napoli. Anche perché c’è bisogno di mostrare i denti e dare un nuovo segnale al campionato: non solo il pirotecnico 5-1 contro i bianconeri, la formazione di Luciano Spalletti non ha risentito dello stop in Coppa Italia. È questo il messaggio che i tifosi si augurano di vedere inviato domani all’Arechi. Attenzione, però, ad un dato che spaventa e fa tremare tutti: un dato che arriva dal precedente dello scorso anno e che ancora fa sudare freddo il supporting azzurro.

Napoli, occhio al dato che spaventa tutti: la notizia fa tremare i tifosi prima di Salerno, ecco il motivo

Dato che arriva da una notizia ormai in circolo tra i vari quotidiani nazionali e locali. Quale? Il ricordo del precedente Salernitana-Napoli, vissuto l’anno scorso all’Arechi. Certo, gli azzurri riuscirono a portare via tre punti dal campo granata grazie alla rete di Zielinski, ma fu una vittoria di estrema sofferenza per gli uomini di Luciano Spalletti. Per quanto quella era ancora una Salernitana ancora anni luce lontana da questa attuale, i granata riuscirono a mettere in seria difficoltà gli azzurri. Non solo causando l’espulsione di Kalidou Koulibaly, ma addirittura sfiorando il pareggio nel finale.

Ragion per cui, i tifosi sudano freddo e incrociano le dita: la speranza di tutti è che il Napoli torni subito a fare il Napoli dopo lo stop contro la Cremonese. E che non rischi di scivolare nella gara trappola di Salerno, dove dinanzi troverà una squadra ferita e rabbiosa di fornire una reazione immediata.