Juventus, tutto vero: stangata terribile, tifosi sempre più disperati

Brutte notizie in casa Juventus. Il club bianconero, guidato da Massimiliano Allegri, è alle prese con una situazione molto difficile.

La stagione della Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto diversi alti e bassi ma nel complesso è stata molto negativa. Oltre a risultati deludenti come l’eliminazione dalla Champions League e l’1-5 di venerdì scorso al Maradona la società ha dovuto fare i conti con la questione legata all’operazione Prisma, indagine che ha coinvolto il suo presidente Agnelli e diversi suoi esponenti.

Questa situazione ha portato la dirigenza alcune settimane fa a rassegnare le dimissioni e nella giornata odierna si è tenuta una discussione della Procura Figc. Dopo ore e ore di attesa è arrivata la richiesta ufficiale, una notizia che non farà piacere e che preoccupa e non poco i tifosi bianconeri.

Il procuratore federale aveva chiesto stamattina 9 punti di penalizzazione per la Juve, ma la Corte federale d’appello è andata oltre ed ha chiesto ben 15 punti di penalizzazione per il club bianconero, nell’attuale campionato in corso. Se le richieste venissero confermate il club bianconero verrebbe retrocesso all’ottavo posto a 26 punti e ben lontano dalla zona Champions League.

Juventus, che batosta anche per i dirigenti

La Corte d’Appello ha effettuato richieste durissime non solo per la classifica della squadra, ma anche per i dirigenti, che, andrebbero incontro a pene durissime. La Corte ha chiesto ben due anni e mezzo per l’attuale ds del Tottenham ed ex Juve Fabio Paratici, 2 anni ad Agnelli e ad Arrivabene mentre richieste minori sono arrivate per Pavel Nedved e Cherubini. L’ex vicepresidente bianconero, Pallone d’Oro anche in passato, potrebbe ricevere una squalifica da ben 8 mesi mentre un anno e quattro mesi è la richiesta per Cherubini.

Il Procuratore Chinè ha effettuato queste dure richieste perchè l’obiettivo sembrerebbe essere tenere la squadra bianconera fuori dall’Europa, almeno dalla Champions League. Come riporta la Gazzetta la società bianconera ha effettuato situazioni che sono risultate vantaggiose per il bilancio e per questo motivo meritava una severa pena.