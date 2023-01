Juventus, dopo la penalizzazione Allegri suona la carica: “Ai tifosi dico che…”

Dopo la penalizzazione inflitta alla sua Juventus, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Dopo la nettissima sconfitta di venerdì scorso contro il Napoli di Luciano Spalletti, la Juventus di Massimiliano Allegri ha fornito comunque un ottimo segnale. I bianconeri, seppur non giocando una grande gara, hanno infatti battuto il Monza dell’ex Raffaele Palladino nell’ottavo di finale di Coppa Italia.

La ‘Vecchia Signora’ nel prossimo turno della coppa nazionale sfiderà un altro ex , visto che giocherà contro la Lazio di Maurizio Sarri. Tuttavia, la settimana della Juventus è stata sconvolta dalla decisione della Corte d’Appello della FIGC di infliggere ben 15 punti di penalizzazione al team bianconero per il caso plusvalenze, dando sei punti in più rispetto alla richiesta della Procura federale.

La Juventus attende adesso le motivazioni della sentenza per poi fare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, il quale deciderà sulla legittimità o meno della decisione della Corte d’Appello della FIGC. In attesa del ricorso, lo stesso Massimiliano Allegri si è soffermato su questa fortissima penalizzazione inflitta alla sua squadra.

Juventus, le parole di Massimiliano Allegri sulla penalizzazione: “La gara di domani è speciale. Bisogna compattarsi ancora di più”

Il tecnico toscano, nella classifica conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Cosa cambia questa penalizzazione? A noi non ci cambia nulla, perché comunque dobbiamo fare dei punti. Dobbiamo cercare di vincere il match di domani perché ci consentirebbe di agganciare al settimo posto. Poi abbiamo Europa League, Coppa Italia. Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile”.

Massimiliano Allegri ha poi continuato il suo intervento: “Cosa posso dire ai tifosi della Juventus? Dopo quello che è capitato ieri, contro l’Atalanta è una gara speciale. Bisogna compattarsi ancora di più, cercando di lavorare con il profilo basso. Noi dobbiamo pensare solo al campo. Queste vicende giudiziarie riguardano la società, la quale farà ricorso. Considerando la classifica, domani dobbiamo vincere per girare a quota 25”.