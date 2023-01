Napoli, De Laurentiis si regala un colpo dopo la Salernitana: è ufficiale

Arrivano importanti novità sul calciomercato del Napoli. L’annuncio in diretta non lascia spazio ad alcun dubbio.

Il Napoli chiude il girone d’andata in testa alla classifica a quota 50 punti. In 19 giornate gli azzurri sono riusciti a mettere a segno ben 16 vittorie. Due i pareggi, mentre solo in occasione della trasferta di Milano contro l’Inter il bottino ha recitato zero punti. L’ultima vittoria questa sera contro la Salernitana, grazie alle reti di Di Lorenzo ed Osimhen.

Non solo campo però. Il Napoli infatti è anche impegnato sul mercato per dare a Spalletti gli ultimi ritocchi necessari a completare la rosa che da qui a fine campionato giocherà al Maradona. Ad inizio gennaio è arrivato dalla Sampdoria Bereszyński, in uno scambio che ha visto fare il percorso opposto a Zanoli. A fine mercato si è praticamente concretizzato sempre un altro scambio che però stavolta riguarda due portieri: Gollini e Sirigu.

L’ex portiere del PSG non ha mai giocato nemmeno un minuto in match ufficiali con il Napoli e andrà quindi cercare un po’ di continuità a Firenze. Percorso opposto, per venire a fare il vice Meret, lo sta facendo invece Gollini, portiere che fino a qualche tempo fa era considerato uno dei migliori prospetti tra i pali, ma che negli ultimi anni, prima al Tottenham e poi alla Fiorentina quest’anno, ha trovato poco spazio, costringendo quindi l’Atalanta a cercare una nuova sistemazione per lui.

Gollini, le parole di Meret: “Darà una grossa mano al Napoli!”

La conferma del passaggio di Gollini al Napoli è arrivata indirettamente dal suo collega di reparto Alex Meret, il quale nell’intervista a Sky nel post partita ha dichiarato: “Lo conosco bene. Con lui ho fatto diversi ritiri in nazionale. E’ un bravissimo ragazzo. Farà molto bene e ci darà una grossa mano.”

Il numero uno azzurro ha poi parlato anche della sua situazione a Napoli, soprattutto adesso che ha fatto ricredere molti critici che in estate volevano la sua cessione: “E’ stata un’estate particolare. Fino all’ultimo non sapevo cosa sarebbe accaduto, ma ho sempre lavorato la massimo. Sapevo che potevo essere il primo portiere del Napoli. Ci ho sempre creduto e sono contento di come sta lavorando la squadra.”