😱 “Febbre…”: Napoli, un altro titolare malato oltre Kvaratskhelia

Il Napoli ha vinto contro la Salernitana, ma tra le fila azzurre bisogna inserire un altro giocatore colpito dalla febbre.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore contro la nuova Cremonese di Davide Ballardini, il Napoli di Luciano Spalletti ha dato subito una risposta molto importante a qualche mugugno nato martedì sera.

Gli azzurri, infatti, hanno battuto nel tardo pomeriggio la Salernitana di Davide Nicola con il risultato di 0-2. Il Napoli ha dovuto aspettare un po’ prima di sbloccare la gara, visto che il gol di Di Lorenzo è arrivato nei secondi finali della prima frazione di fara. I partenopei, di fatto, hanno avuto più di qualche difficoltà per cercare il pertugio giusto, anche perché i padroni di casa hanno difeso in dieci dietro la linea della palla.

Una volta sbloccato il risultato, il Napoli ha subito raddoppiato. Ad inizio ripresa, infatti, la squadra di Luciano Spalletti ha segnato il secondo gol con Victor Osimhen, bravissimo a farsi trovare pronto sul rimpallo dopo il palo di Elmas. Con questo successo, il team campano ha chiuso il girone d’andata con la bellezza di 50 punti. Tuttavia, oltre a Kvaratskhelia, tra gli azzurri c’è un altro titolare con qualche linea di febbre.

Napoli, l’annuncio di Luciano Spalletti: “Meret è stato bravissimo, anche perché questa notte ha avuto qualche linea di febbre”

Ad annunciarlo è stato lo stesso Luciano Spalletti ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Senza la grande parata di Meret, gli ultimi dieci minuti della gara sarebbero stati molto diversi. Nel calcio non bisogna mai stare tranquilli. Bisogna complimentarsi con Alex, perché ha fatto un paratone dopo un’ora e mezza sotto l’acqua senza mai essere quasi mai impegnato. E’ stato davvero bravo, anche perché questa notte ha avuto un po’ di febbre”.

Anche Alex Meret, sempre a ‘DAZN’ ha commentato l’episodio: “Non è stata facile, perché per il resto della partita non sono stato impegnato. Sono stato bravo a scendere giù velocemente. Quando giochi per il Napoli devi sapere che devi farti trovare pronto in quelle poche occasioni che capitano agli avversari. Se guardiamo la classifica? Sì, ma è ancora lunga. Abbiamo un ottimo vantaggio, anche se la strada è ancora lunga. Abbiamo fatto una grande partita. Dobbiamo continuare a fare punti”.