😮 “Tre volte nella storia”: Napoli, spunta un’impensabile dato

La vittoria del Napoli contro la Salernitana porta in dote anche un record che fa ben sperare tutti i tifosi azzurri.

Il Napoli fa suo il derby campano. Gli azzurri di Spalletti espugnano l’Arechi con uno 0-2 grazie alle reti di Di Lorenzo a fine primo tempo e di Osimhen ad inizio ripresa. Un successo che proietta la squadra partenopea a quota 50 punti al giro di boa. Dopo le 19 partite del girone d’andata il Napoli infatti è riuscito a mettere in fila 16 vittorie, 2 pareggi e ed una sola sconfitta.

Una quota punteggio che proietta il Napoli nell’albo dei record. Come riporta il giornalista Giuseppe Pastore in un tweet: “E’ accaduto solo tre volte nella storia. Sono infatti pochissime le squadre che, nell’era dei tre punti, sono riuscite a centrare una quota così alta al giro di boa. Ma c’è di più, infatti il Napoli non solo ha concluso il girone d’andata a quota 50, ma ha anche vinto il girone di Champions League. Numeri che la proiettano in un alo ancora più ristretto.

Ad essere riusciti in questa impresa per ora era riuscita solo alla Juventus per ben due volte. Nel 2018/19, ultimo anno del primo ciclo di Allegri, conclusosi poi con lo Scudetto e con l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. Bianconeri che erano riusciti a fare lo stesso anche nel 2005/06 anche se poi lo Scudetto alla fine fu revocato per i fatti di calciopoli. In Champions League il cammino si fermò sempre ai quarti di finale, stavolta contro l’Ajax.

Napoli nel club dei +50. Con gli azzurri solo Juventus e Inter

Se invece estendiamo il computo alle squadre che hanno toccato quota 50 punti al termine del girone d’andata senza tenere conto della Champions League dobbiamo aggiungere altre due squadre al computo. Si tratta dell’Inter nella prima stagione post-calciopoli, che però in Champions League arrivò seconda nel girone centrando comunque la qualificazione.

E infine anche la Juventus di Antonio Conte nel 2013/14 riuscì a concludere il girone d’andata toccando quota 50 punti. I bianconeri però, a differenza dell’Inter, quell’anno fallirono la qualificazione agli ottavi di Champions League, finendo terzi nel girone alle spalle di Real Madrid e Galatasaray.