Calciomercato Napoli, la società annuncia tutto in diretta: tifosi spiazzati

Il Napoli si prepara alla gara con la Salernitana, ma attenzione all’annuncio che arriva nel pre-partita. La società rivela tutto, tifosi spiazzati dalle parole inattese.

Tutto pronto per Salernitana e Napoli, che da qualche minuto si stanno sfidando in campo all’Arechi. I granata sono alla ricerca di una reazione d’orgoglio, dopo la storica (e umiliante) goleada subita a Bergamo. Mentre gli azzurri sono alla ricerca di una risposta netta, dopo la clamorosa e inattesa eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese.

Gli uomini allenati e guidati da Luciano Spalletti, però, sono dovuti sbarcare a Salerno con qualche assenza di troppo. Non solo il senatore Juan Jesus, ma soprattutto l’influenzato Kvaratskhelia. Il georgiano è stato costretto a restare fermo ai box per tutta la settimana, a causa di una forte sindrome influenzale. La stessa che non gli ha consentito di essere convocato in Coppa Italia contro la Cremonese e che non gli ha consentito di potersi allenare in questi giorni di avvicinamento al Derby contro la Salernitana. E il Napoli, ora ha deciso di affidarsi ad Elmas come suo sostituto all’Arechi.

Napoli, annuncio sul mercato della società: Giuntoli rivela il futuro di Kvaratskhelia, tutti i dettagli

Lo stesso Kvaratskhelia che negli ultimi giorni è stato protagonista anche delle prime e importanti voci di mercato. Il georgiano ha un contratto lungo con il Napoli, ma l’interesse dei top club si è già palesato e le cifre del suo salario potrebbero ingolosire le big di Inghilterra e non solo. Per questo i tifosi si augurano un pronto rinnovo per l’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi, così da blindarlo ulteriormente dinanzi alle possibile avances estive delle grandi d’Europa.

“Non c’è alcun bisogno di rinnovarlo, ha un contratto ancora molto lungo con noi e al momento siamo soltanto interessati a far bene in campionato”. Parole di Cristiano Giuntoli, che ha rivelato tutto sul futuro di Kvaratskhelia ai microfoni di ‘DAZN’, nel pre-gara di Salernitana-Napoli. Un annuncio che comunica la calma e l’ottimismo della società azzurra, ma che al contempo spiazza i tifosi azzurri, preoccupati per l’avvenire del proprio gioiellino.