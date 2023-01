Salernitana, doccia fredda per Nicola: è accaduto prima del Napoli

La Salernitana di Nicola ospiterà tra pochi minuti all’Arechi il Napoli capolista di Luciano Spalletti. Grande attesa per il match.

La Salernitana di Davide Nicola affronterà alle ore 18 il Napoli capolista e proverà a strappare punti all’armata guidata da Luciano Spalletti. Il derby campano è molto sentito da queste parti e sia la società che i tifosi vogliono una reazione dalla squadra, che, solo pochi giorni fa, è stata letteralmente umiliata dall’Atalanta. Il club granata vuole inoltre evitare di tornare invischiato nella lotta salvezza.

In questi minuti è terminato inoltre il primo anticipo di questo turno di Serie A, la sfida tra Hellas Verona e Lecce. I padroni di casa hanno conquistato una vittoria fondamentale in chiave salvezza, tre punti che riaprono totalmente i giochi. L’Hellas ha vinto il match con un netto 2 a 0, grazie alle reti di Depaoli e Lazovic. Una bella prestazione per la squadra di Zaffaroni, apparsa in netta ripresa in questo 2023. Dopo il ko di misura a San Siro contro l’Inter i veneti sono apparsi in gran forma ed hanno vinto la sfida contro il club di Baroni.

Una bella vittoria e una notizia amara nel finale di partita. Il centravanti francese Thomas Henry, subentrato a pochi minuti dal termine, ha subito un gravissimo infortunio, uno stop che lo ha visto in lacrime e uscire in barella. Uno stop che non ci voleva e che complica notevolmente i piani della società di Setti.

Salernitana-Napoli, per i padroni di casa una brutta notizia

L’infortunio di Henry complica assolutamente i piani del club veneto. Henry era ad un passo dalla cessione e il Verona aveva perfezionato un doppio scambio con la Salernitana di Nicola. Henry doveva andare cosi in Campania mentre l’attaccante dei campani Botheim doveva fare il percorso inverso.

Ancora una brutta notizia per Nicola, che vede sfumare l’acquisto di un nuovo attaccante. Henry, a meno di clamorosi colpi di scena (l’impatto dell’infortunio è sembrato abbastanza grave) resterà a Verona mentre sfuma il nuovo acquisto per la Salernitana. Una batosta importante per il club campano, a pochi minuti dal match di campionato contro il Napoli di Spalletti.