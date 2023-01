Calciomercato Napoli, visite mediche prenotate: è tutto pronto

Il Napoli giocherà oggi contro la Salernitana di Nicola, ma in sede di calciomercato bisogna segnalare delle visite mediche prenotate.

Il Napoli di Luciano Spalletti è passato in pochi giorni dalla super vittoria per 5-1 contro la Juventus di Massimiliano Allegri all’eliminazione della Coppa Italia ai calci di rigore ai danni della Cremonese di Davide Ballardini.

Il team partenopeo ora è atteso dal derby di quest’oggi all’Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola, rientrato sulla panchina granata dopo appena due giorni dall’esonero del presidente Iervolino. La gara contro il team dell’ippocampo già nasconde tante insidie, ma il tutto adesso è ancora più complicato a causa dell’assenza di Kvaratskhelia.

Il georgiano, insieme a Juan Jesus, non è stato convocato da Luciano Spalletti per la partita contro la Salernitana per un’influenza che già gli aveva fatto saltare l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Cremonese di Davide Ballardini. Tuttavia, oltre alle questioni di campo, il Napoli è anche attento in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare delle importanti novità.

Calciomercato Napoli, Gollini martedì andrà a Villa Stuar per effettuare le visite mediche di rito

Secondo quanto raccolto dalla ‘RAI’, infatti, il Napoli ha definitivamente chiuso con la Fiorentina per lo scambio di portieri tra Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini. Il club partenopeo, di fatto, ha anche fissato il giorno delle visite mediche del suo nuovo calciatore.

L’ex estremo difensore di Atalanta e Tottenham, infatti, sarà a Villa Stuart martedì prossimo per sostenere le visite mediche di rito. Gollini sarà quindi il nuovo vice-Meret, mentre Salvatore Sirigu andrà nella Fiorentina di Vincenzo Italiano per giocarsi il posto da titolare con Pietro Terracciano.

Questo è il secondo scambio del Napoli in questa sessione invernale di calciomercato. Cristiano Giuntoli, infatti, nelle scorse settimane ha chiuso con la Sampdoria lo scambio di prestiti tra il giovane Zanoli ed il polacco Bereszynski.L’intento del club partenopeo di questo gennaio, di fatto, è stato quello di puntellare la rosa, fornendo a Spalletti delle alternative più pronte.