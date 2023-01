Calciomercato Napoli, offerta per Kvaratskhelia: succederà in estate

Il Napoli alle prese con il calciomercato e i rinnovi di contratto, occorre decidere il futuro della stella Kvaratskhelia: offerta per lui.

Presente e futuro: sono questi i punti attorno a cui sta lavorando la dirigenza del Napoli. Il presente è chiaramente roseo e, salvo qualche piccolo rinforzo alla rosa, è tutto in mano a Spalletti e a suoi ragazzi. Per il futuro, le cose sono però più complicate, con tanti club interessati ai gioielli in mostra a Castel Volturno. E non è scontato che qualcuno la prossima estate lascerà la maglia azzurra.

Tra i giocatori maggiormente ricercati c’è, com’è facile immaginare, Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano classe 2001, arrivato la scorsa estate per 10 milioni dalla Dinamo Batumi, ha stregato le big d’Europa, e può rappresentare un’ottima plusvalenza. Non è però l’unico nome dei partenopei sulla lista di altre società. Anguissa, Kim Min-jae, Lobotka e Zielinski sono altri nomi caldi per il mercato in uscita.

Un tema molto importante con cui Giuntoli e De Laurentiis dovranno confrontarsi sarà quello dei rinnovi di contratto. Attualmente, l’unico giocatore di rilievo nella rosa di Spalletti che va in scadenza a giugno è Juan Jesus, ma nel 2024 toccherà a Politano, Lozano, Meret, Rrahmani e Zielinski. Il Napoli ha stabilito un tetto d’ingaggio che non vuole superare, e che rischia quindi di costringere il club a cedere qualcuno già la prossima estate, per non rischiare di perderlo a zero.

Kvaratskhelia deve rinnovare: l’offerta del Napoli

Non si dovrà superare i 2,5 milioni di stipendio l’anno: questa ha deciso Aurelio De Laurentiis. Una cifra abbastanza stringente, che significa che giocatori come Zielinski e Lozano riceveranno un’offerta al ribasso. Ma che vincola anche a una futura cessione di Osimhen, che ha un contratto fino al 2025 da 4,5 milioni l’anno. E invece cosa succede con Kvaratskhelia?

Il Napoli, viste le eccellenti prestazioni del 21enne georgiano, vuole rinsaldare i rapporti con lui rinnovandogli il contratto già in estate, scrive oggi ‘Il Mattino’. Attualmente percepisce 1,5 milioni all’anno e ha un accordo fino al 2027, così il Napoli pensa di alzare la cifra al massimo possibile: 2,5 milioni. Per Kvara, quindi, sembrano non esserci problemi, per ora. In estate, dovrebbe prolungare la sua avventura nel Napoli, che lo considera al momento quasi incedibile.